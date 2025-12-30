Cananea, antes y después

Bien se dice que la historia es cíclica y, en efecto, en 2007 estalló una huelga minera que regresó a nuestro país a 1906, a la época previa al estallido revolucionario de 1910, cuando en ese mismo lugar, Cananea, Sonora, se denunciaron condiciones de injusticia laboral que rayaban en situaciones de grave riesgo para la integridad física de los trabajadores mineros y sus familias. Un año antes, en 2006, se registró la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde fallecieron 65 mineros, en las postrimerías del gobierno de Vicente Fox. La misma empresa, tanto en Sonora como en Coahuila, "Grupo México", encabezada por Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, no fue tocada entonces ni con el pétalo de una reparación integral a los deudos de las víctimas en un caso, ni de responder a las exigencias legítimas de los trabajadores en el otro; por el contrario, cuando se presentó otra situación de responsabilidad ambiental por grave contaminación derivada del derrame de 40 millones de sulfato de cobre en los ríos "Bacanuchi" y "Sonora", en agosto de 2014, poco faltó para que el gobierno del entonces presidente Peña Nieto le ofreciera disculpas a la empresa por poner en duda su capacidad de previsión y respuesta ante el daño ambiental causado.

Cananea es símbolo de resistencia y lucha obrera frente a la voracidad del capital depredador en complicidad con gobiernos neoliberales que llegaron al extremo de la intervención desembozada y sin menor asomo de pudor por cualquier conflicto de interés, como en el caso de Fernando Gómez Mont, en su momento abogado de la empresa y funcionario de primer nivel de Felipe Calderón, para dar por terminada la relación de trabajo de poco más de mil mineros en 2009, con el mero formulismo de "causa de fuerza mayor". Pero como la voraz acumulación de capital no espera, de inmediato procedieron a reanudar operaciones convocando a personal esquirol y que cumpliera con el requisito de no ser originario de Cananea y hasta procediendo a cambiarle el nombre al yacimiento por el de Buenavista del Cobre.

Pues bien, después de 18 largos años, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado un acuerdo definitivo para reivindicar la justicia laboral de los mineros de Cananea, poniendo fin a un prolongado movimiento legítmo de huelga, beneficiando con el pago de indemnizaciones y otros beneficios de seguridad social y pensiones a 650 trabajadores y sus familias, incluyendo a 53 viudas y a sus hijos, Sin duda, un logro histórico por lo que antes se ha comentado. En este logro ha destacado la decisiva participación de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Se trata, en suma, de una muestra de las posibilidades que puede aportar un gobierno de transformación nacional, en el que la justicia social no es un término reducido a lo abstracto y mucho menos a lo absurdo, sino que se trata de una justicia que, como siguiendo a la escritora Agnes Heller, es más bien "dinámica", opuesta a una justicia estática y excesivamente formal, que se contrasta cotidianamente con la realidad social imperante para actuar en consecuencia, como un postulado que impulsa una acción orientada por principios éticos y que, por su mero ejercicio, implica ya un deber consigo mismo y con los demás, especialmente con los más débiles.