Capricho maya

"No es un capricho o imposición porque yo

sea del sureste de México. [El Tren Maya]

es sobre todo un acto de justicia, porque

ha sido la región del país más abandonada".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Andrés Manuel López Obrador, 16.12.2019

La instrucción en la mañanera es muy clara: hay que ser siempre optimistas. Lo fue la secretaria de turismo Josefina Rodríguez este 24 de abril al hablar sobre el Tren Maya: "Tenemos una gran noticia en turismo internacional: 22,821 boletos vendidos a turistas internacionales, 41 por ciento más que en enero y febrero de 2025".

¿Son pocos o muchos? Los operadores militares afirman que en 2025 se rebasó la meta de 1.2 millones de pasajeros y se lograron 1.3 millones, unos 3,561 al día. La cifra la cuestionan muchos que ven el tren casi siempre vacío. Solo un 6 por ciento fueron turistas extranjeros. El expresidente López Obrador había previsto que el tren transportaría 3 millones de "pasajeros internacionales" al año.

El proyecto original, de 1,554 kilómetros, consideraba una inversión de 120 mil millones de pesos. Ninguna empresa privada quiso tomarlo y por eso se le encargó primero a Fonatur y luego a la Defensa. Los costos, sin embargo, se han disparado. Hasta ahora rebasan los 500 mil millones de pesos, aunque no hay certeza sobre el total actual, y mucho menos sobre el final, porque las cifras se han reservado por supuestas razones de seguridad nacional. o quizá para ocultar actos de corrupción.

AMLO prometió que el tren se inauguraría en diciembre de 2023, y efectivamente protagonizó la ceremonia el 15 de diciembre de ese año. Solo que faltaba mucho para terminar. En 2024 la presidenta Sheinbaum inauguró los tramos 6 y 7, de Escárcega a Palenque, pero hasta la fecha se sigue trabajando, ahora en las vías de carga.

La construcción representó un verdadero desastre ecológico. López Obrador prometió que no tiraría un árbol, pero al final se derribaron entre 7 y 8 millones. Nadie sabe dónde quedó la valiosa madera. Algunos contratos se otorgaron sin licitación a allegados de los hijos del presidente. El daño a cenotes y cavernas por las perforaciones para pilotes de concreto de cimentación fue criminal. Algunos pilotes están siendo reforzados ahora. ¿Los pusieron mal?

Pese a los esfuerzos por ocultar la información sabemos que en 2025 el Tren Maya registró 541.8 millones de pesos en ingresos propios (417 pesos por pasajero) y 4,810 millones de costos operativos. Los ingresos son apenas 11 por ciento de los gastos, sin considerar la inversión que debería amortizarse. El proyecto no tiene forma de ser rentable. Es y será siempre un lastre para la economía nacional.

El proyecto se lanzó simbólicamente el 16 de diciembre de 2019 en una ceremonia indígena en Palenque, Chiapas. La construcción empezó a principios de 2020 sin manifestación de impacto ambiental ni proyecto ejecutivo. Los planes se modificaron constantemente. Las estaciones se iban a construir primero en el centro de las ciudades, pero después se trasladaron a las periferias, lo cual obliga hoy a los pasajeros a tomar taxis al llegar al destino y disminuye la competitividad frente a los autobuses. El trazo del tramo 5, entre Cancún y Tulum, se modificó para no correr junto a la autopista ya existente, lo cual multiplicó el daño ecológico.

Un reportaje de Reuters con entrevistas a residentes locales advierte que el Tren Maya no ha generado desarrollo. No es un proyecto pensado para eso, sino un capricho de López Obrador. No ha generado empleos permanentes ni ha atraído turismo. La zona sigue sufriendo por falta de electricidad y agua entubada, objetivos a los debió enfocarse la inversión pública. Es ejemplo de una obra faraónica hecha para la gloria del gobernante, no para mejorar la vida de la gente.

Tren del AIFA

Por fin el gobierno ha terminado el tren al AIFA, pero en diciembre de 2021 López Obrador, acompañado de Claudia Sheinbaum, presumió un video con un recorrido en el tren del aeropuerto. ¿Fue un viaje al futuro?

www.sergiosarmiento.com