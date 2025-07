Carta de Trump

“Debemos resistir el proteccionismo porque solo puede llevar a menos empleos para ellos y menos empleos para nosotros”.

Ronald Reagan, 20.11.1982

No es una carta amable a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni siquiera diplomática. Aunque el presidente Donald Trump de Estados Unidos afirma que su escrito “demuestra la fortaleza y el compromiso de nuestra Relación Comercial”, y añade que “México me ha estado ayudando a dar seguridad a nuestra frontera”, advierte: “PERO lo que México ha hecho no es suficiente. México todavía no ha detenido a los Carteles que están tratando de convertir a toda Norteamérica en un campo de juego de narcotráfico” [mayúsculas en el original].

“A partir del 1 de agosto de 2025 cobraremos a México un 30 por ciento sobre todos los productos mexicanos que se envíen a Estados Unidos, separado de todos los Aranceles Sectoriales”. O sea, si el cobre mexicano paga 50 por ciento, habría que añadir este otro 30.

Trump lanza también una amenaza: “Si por cualquier razón usted decide elevar sus Aranceles [sí, con mayúscula], entonces cualquier número que escoja usted para elevarlos se añadirá al arancel de 30 por ciento que cobramos”. Después recuerda otras razones para cobrar aranceles, no sea que por algún milagro el contrabando de fentanilo se detenga: “También, debo mencionar que el flujo de Fentanilo difícilmente es el único reto que tenemos con México, que tiene muchos Aranceles y Políticas no Arancelarias y Barreras Comerciales que causan Déficits Comerciales insostenibles contra Estados Unidos. El Déficit Comercial es una amenaza mayor a nuestra Economía y, de hecho, a nuestra Seguridad Nacional”.

Al final viene la oferta de negociación, típica de Trump: “Si México tiene éxito en enfrentarse a los Carteles y en detener el flujo de Fentanilo, consideraremos un ajuste a esta carta. Estos Aranceles pueden modificarse, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de nuestra relación con su País. Nunca estará usted decepcionada de los Estados Unidos de América”. En otras palabras, yo puedo cambiar los términos cuando quiera y como quiera. La frase final es un non sequitur, una conclusión sin sustento en los argumentos anteriores, pero que desnuda el raciocinio del presidente.

Poco importa que Trump haya mandado una carta similar, decretando un arancel de 30 por ciento, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o que haya amenazado a Canadá con uno de 35 por ciento. Tampoco importa demasiado si el arancel se aplica o no a los productos que cumplan las reglas de origen del T-MEC. Estos aranceles son ilegales según el T-MEC y otros tratados comerciales. Si Trump los viola, puede hacerlo con cualquier otro. No es una buena base para construir una relación comercial o de cualquier otro tipo.

La presidenta Sheinbaum ha sido cautelosa al responder a las provocaciones de Trump. Es una decisión sensata ante un vecino narcisista y agresivo, pero sumamente poderoso. Trump no entiende razones y tampoco le interesan. Aun así, habría que citarle las palabras de Ronald Reagan, ese presidente republicano que tanto dice admirar, quien declaró el 31 de agosto de 1985: “Los defensores del proteccionismo con frecuencia ignoran los enormes costos ocultos que por mucho superan cualquier beneficio temporal. Si nuestros socios comerciales no pueden vender sus productos aquí, tampoco pueden darse el lujo de comprar nuestras exportaciones y eso significa más empleos perdidos para los estadounidenses”. ¿Podría usted, presidente Trump, tratar de entender las palabras de Reagan?

Tasas

La tasa arancelaria de Estados Unidos a las importaciones mexicanas subió de 0.25 por ciento en febrero de 2025 a 4.34 en mayo. El promedio mundial ya alcanza 8.75 (Banco Base). Las consecuencias empiezan a manifestarse. En el cuarto trimestre de 2024, último de Biden, el PIB creció 2.4 por ciento; en el primero de 2025, primero de Trump, se contrajo 0.5 por ciento.

