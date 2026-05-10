CEART - Joya Internacional

En el mundo hay varios referentes: el Royal College of Art de Londres (RCA), Inglaterra; el Glasgow School of Art en Escocia (GSA); el School of the Art Institute of Chicago (SAIC); la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) en París, Francia; la Universität der Künste Berlin (UdK) en Berlín, Alemania. Todos son de primer nivel, permiten el desarrollo personal tanto como profesional de miles de estudiantes cada año, afectando de manera positiva el tejido social de sus entornos, y - es más - brindan un valor económico imprescindible a sus ciudades de base.

Tomando solo el primer como ejemplo, el Royal College of Art de Londres, siendo una de las instituciones de posgrado más influyente en el mundo - atrae a estudiantes internacionales, además como generando profesionales de los cuales 95% terminan ocupando posiciones clave en la industria. Encima de esto, la institución produce investigaciones sobre impactos sociales y económicos que se aplican directamente en el mercado laboral y cultura, y el RCA fomenta un ecosistema de creatividad que posiciona a Londres como líder mundial en diseño. Fundado en 1837, el RCA opera como una institución pública de investigación que combina tradición con un alto impacto en la economía de la innovación. La verdad, uno piensa en el RCA y queda sumamente impactado por el lugar, su trabajo, trayectoria, historia, e impacto internacional a lo que significa Londres como eje.

Lo pongo como referencia - tanto como los otros centros de excelencia artística - para dejar claro el gran, inmedible valor que tienen, y a la vez subrayar que San Luis Potosí también tiene en sus manos un centro que entra en estas mismas categorías, que no queda fuera de lugar estando en la misma conversación. Estoy hablando, claro, del Centro de las Artes (CEART). No solo es una joya para SLP, sino para todo México, siendo uno de los espacios culturales y académicos más impresionantes de la república. Ubicada en la antigua Penitenciaría del Estado e inaugurada en 2008, su diseño es inigualable, y el uso de una ex-cárcel como centro educativo es un parteaguas en como una ciudad y un estado valora el potencial de su juventud. Hay residencias artísticas, talleres, galerías, y el Teatro Polivalente (el cual acaba de celebrar su 10º aniversario esta semana, el jueves 7 de mayo, celebrada con una velada artística multidisciplinaria) donde a lo largo de estos años ha albergado propuestas de formación, producción y exhibición que han contribuido a la circulación artística en San Luis Potosí.

Con el Teatro Polivalente, y todas sus otras áreas de formación, el CEART se convierte en un semillero de nuevas generaciones de artistas. Aquí, se recibe a miles de visitantes anualmente en sus más de 4 hectáreas, y alberga el primer Museo Leonora Carrington, dedicado a una de las artistas más importantes del surrealismo, atrayendo turismo internacional y posicionando al centro en el ámbito artístico global. Aunque no es un museo masivo al estilo de los grandes centros europeos, su importancia radica en ser un espacio integral de producción, enseñanza y exposición en un edificio histórico. Tomándose como entidad, es imperdible. Y no hay que tener envidia del RCA, ni del GSA, ni del SAIC, porque el CEART es un lugar que ya se sostiene en la misma conversación con esos, y tiene capacidad para mucho más. Al final de cuentas es un centro joven, pero les quiero insistir ya que es un centro de gran importancia, en todos sus aspectos, y que tiene capacidad para mucho más. Aquí donde una vez había castigo, ahora hay inversión en el arte y la sociedad. Es un mensaje tremendamente poderoso.

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En México demasiado tenemos la tendencia de celebrar lo de fuera y perder la perspectiva sobre lo que se crea propiamente en el país. No me gustaría pensar que hiciéramos lo mismo con el CEART. Sería una gran pérdida. Hay que reconocer la importancia actual y potencial del CEART, y todos tenemos como sociedad deberíamos de invertirle - económicamente, claro - pero también con nuestros pasos y nuestros corazones. Yéndole, respirandole.

Es cierto que ahora el CEART existe en un contexto Potosino, y tal vez nacional, pero con visión, ambición y esfuerzo se puede convertir en un referente global, una de las joyas en la corona de SLP.

Que en pocos años, reporteros en Londres, París, Berlín y Chicago se pongan a escribir sobre el CEART, y como es un referente sine qua non, y así como fomenta el arte, sociedad y economía por el bien de todos los Potosinos.