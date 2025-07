Chang y Eng

La nueva mesera se veía muy apurada. El dueño del restorán le preguntó: “¿Qué te sucede?”. Respondió la camarera: “Un cliente ordenó algo muy difícil. Me pidió que le llevara una trucha adornada con un limón entre los dientes y un rábano en la cola”. Se extrañó el dueño: “¿Y qué tiene eso de difícil?”. Contestó la meserita: “El limón lo puedo sostener, pero al caminar se me cae el rábano”... Don Algón le preguntó a la curvilínea chica que aspiraba al puesto de su secretaria: “¿Qué sabe usted hacer, señorita Susiflor?”. Respondió ella con una sonrisa sugestiva: “¿En la oficina o fuera de ella?”... Comentó una señora: “Mi marido es tan tragón que cuando nos invitan a un banquete de bodas come hasta que le duelen los tobillos”. “¿Los tobillos?” -se extrañó alguien. “Sí -confirmó la señora-. Es que empiezo a darle patadas por abajo de la mesa para que se contenga”... Proclamó un individuo, jactancioso: “Soy de un pueblo donde los hombres son hombres y las mujeres son mujeres”. Una chica se interesó: “¿Y en cuál lado lograste acomodarte?”... Se casó Avaricio, hombre cicatero. Al mes de casados las amigas de la flamante desposada le preguntaron: “¿Cómo te va con tu marido?”. Respondió ella: “Comimos pollo tres veces la semana pasada, y hemos comido pollo dos veces esta semana”. Comentó una: “Entonces tu esposo no es tan avaro como dicen”. Precisó la mujer: “Es el mismo pollo”... Una joven señora le comentó a su amiga: “Me voy a casar, y no quiero tener familia pronto”. Le recomendó la amiga: “Lo mejor para no embarazarte es untarte el cuerpo con aceite de oliva antes de hacer el amor”. “¿Funciona eso?” -se sorprendió la otra. “Sí -aseguró la amiga-. Se resbalan”... Los compañeros de trabajo de don Acisclo le preguntaron: “¿Qué tal cocina tu mujer?”. “Les diré -respondió él-. Hace un platillo al horno. Ese platillo va envuelto en papel aluminio. Cuando termina de hacerlo quita el papel aluminio y lo echa al bote de la basura. Pues bien: en ese momento está tirando lo mejor del platillo”... Al comenzar la noche de bodas la novia le habló, solemne, a su flamante maridito, joven varón de pocas luces: “Vehementino: voy a hacerte dación de la más íntima gala de mi femineidad”. “Gracias -respondió él, confundido-. Pero, la verdad, yo esperaba otra cosa”... Llegó el encargado del censo a una granja y no encontró sino a un pequeño niño. Le preguntó: “¿Cuántas personas viven aquí?”. “Cuatro -respondió el muchachillo-. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo”. “¿Dónde está tu papá?” -inquirió el empleado. Contestó el niño: “Debe haber ido a pescar. No veo sus botas de agua, y no anda regando”. “Y tu mamá ¿dónde está?”-quiso saber el del censo. “Seguramente fue al pueblo -replicó el pequeñín-. No está la camioneta, y no les anda llevando forraje a las vacas”. Preguntó el visitante: “¿Y tu hermana?”. Respondió el chiquillo: “Ha de estar en el granero con su novio. Solamente hay dos cosas en el mundo que le gusta hacer, y la tele está apagada”... Chang y Eng eran hermanos siameses. Una mañana Chang le preguntó a Eng en tono de reclamación: “¿Qué hiciste anoche, carnal? Me siento muy cansado”... Dulcilí, bella y romántica muchacha, le dijo en amoroso arrebato a su galán: “¡Quisiera ser una luz en tu vida, Volupticio!”. Sugirió él: “Entonces vamos a lo oscurito”... Lord Highrump andaba algo achispado por las frecuentes visitas a la botella de whisky. Le presentaron a una muchacha cuyo escote dejaba ver la rotundidad de sus muníficos encantos pectorales. “Beso a usted las manos, hermosa señorita” -le dijo con tartajosa voz milord. Y añadió en seguida: “Claro, como segunda opción”... FIN.

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

-Te daré una compañera -le dijo el Señor a Adán-. A su lado no te sentirás solo nunca. Será consuelo en tus penas y gozo mayor en tu alegría. Te dará hijos, y estará siempre a tu lado hasta la hora de la muerte.

Pregunto Adán, cauteloso:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-Y a cambio, Señor, ¿qué debo darte yo?

Le respondió el Creador:

-Solamente una de tus costillas.

Dudó Adán, y preguntó:

-¿De las grandes?

El Señor meneó la cabeza, y dijo para sí:

-No cabe duda: le hace falta una mujer. ¡Es tan tonto el pobrecito!

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

“... Se agrava el problema del contrabando de autos ‘chocolates’...”.

Es muy grave, me hago cargo,

el caso que se debate.

En verdad tal chocolate

ha salido muy amargo.