"Tengo que vivir para los demás y no para mí: esa es la moral de la clase media".

George Bernard Shaw, "Alfred Doolittle", Pygmalion

PUNTA DE MITA.- La clase media en México es una de las que más ha crecido en América Latina. Lo dijo en la mañanera del 19 de diciembre Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia; según el "último informe sobre pobreza y equidad" del Banco Mundial, "México y Brasil son los dos países donde más creció la clase media":

Lo explicó de manera confusa: "De acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de 17 dólares, alrededor de 340 pesos al día, y considera que son pobres las personas que tienen ingresos menores a 8.30 dólares al día, algo así como 166 pesos diarios. En 2018 estaba, digamos, el 35.5 por ciento de la población estaba por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios, 17 dólares. Y en el 2024, de acuerdo a estos datos del Banco Mundial, solo el 21.7 por ciento de la población en 2024 estaba en esa situación, es decir, hay una reducción del 13.6 por ciento".

"¿Qué ocurrió en México?", se preguntó la presidenta Sheinbaum. "Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, programa de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos". Sí, la mañanera se usa para propaganda partidaria.

Lo curioso es que esta expansión se ha registrado en un periodo, 2018-2024, en que el crecimiento económico promedió solo 0.9 por ciento al año, con un aumento de población cercano al 1 por ciento anual. México estaría rescatando a la gente de la pobreza sin crecimiento.

Las cifras de Ramírez no cuadran: si la clase media incluye a quienes ganan más de 17 dólares diarios y los pobres reciben menos de 8.30 dólares, ¿dónde quedan quienes ganan entre 8.30 y 17? Por eso revisé directamente el "Informe de pobreza y equidad" del Banco Mundial y encontré que tiene otros datos: "En este informe, la vulnerabilidad a la pobreza se define como la población que gana más de US$6.85 al día, pero menos de US$14 al día; mientras que la clase media son aquellos que ganan más de US$14 al día, pero menos de US$81 al día" (p. 17).

De acuerdo con el informe, "la incidencia de la pobreza ha disminuido entre 2000 y 2022 para todos los grupos de población. Al mismo tiempo, la prevalencia de la vulnerabilidad y la clase media también han aumentado para casi todos los grupos". Efectivamente, la baja de la pobreza viene de 2000, no de 2018, pero la vulnerabilidad está avanzando. Aunque Ramírez citó como fuente al Banco Mundial, en la lámina de la mañanera el crédito era: "Tabulaciones de LAC Equity Lab de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial)". SEDLAC y CEDLAS son organismos de la Universidad Nacional de la Plata de Argentina.

En 2010 Luis Rubio y Luis de la Calle publicaron Clasemediero, libro que afirmaba que México ya era un país de clase media, antes de la 4T. La sociedad desplegaba conductas y patrones de consumo de clase media. Uno de los factores era el "fenómeno Walmart", la apertura comercial que permitió a los mexicanos comprar productos más baratos.

¡Qué bueno que México sea un país de clase media!, pero hay que recordar los peligros políticos que algunos advertían. "Cuando sacas a gente de la pobreza, y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen. y quién los sacó", dijo Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, en diciembre de 2018. López Obrador añadió en 2023: "Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya se sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con los sectores de clase media". ¿Lo olvidó la 4T?

Ley esposa

El gobierno de San Luis Potosí está impulsando una ley para prohibir candidatos hombres en las elecciones para gobernador de 2027 y así garantizar la elección de la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Es la consecuencia lógica de las cuotas de género.

