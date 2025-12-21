La importancia de la salud emocional en la formación académica

La ansiedad y depresión en jóvenes ha aumentado en la actualidad. Los estudiantes en la etapa de adolescencia están bajo mucha presión. Es una edad donde las emociones están intensificadas, se intenta encajar, muchas creencias de la infancia y de su ambiente social comienzan a pesar en la psique de cada individuo. Muchos miedos, traumas, comparaciones, creencias limitantes y la necesidad de ser aceptado o popular son factores que comienzan a hacerse presente en los pensamientos de cada estudiante que comienzan a establecer su valor dentro de sus círculos sociales, a esto hemos de sumar la presión natural académica de tener que aprobar y cumplir con todos los requisitos y pendientes. Las redes sociales son otro factor que afecta la salud emocional de los alumnos donde el ambiente está sumamente pesado pues está lleno de comparaciones, consumismo, estigmas, escenarios y vidas ideales sumado al consumo del tiempo de pantalla que influye el estado mental.

La propuesta no es dejar las redes sociales ni dejar de usar la tecnología, sino que como instituciones y docentes hemos de tomar una profunda conciencia de esto que tanto afecta a las personas y que no siempre se le da la profunda importancia que tiene en cada estudiante. Existen varios recursos que pueden ayudar frente a esta situación, ya sea contando con una materia de salud e inteligencia emocional base en el programa académico donde se instruya como manejar los pensamientos y gestionar las emociones en esta etapa tan intensa emocionalmente y a su vez que se tenga un área de apoyo psicológico y emocional siempre disponible para los alumnos. Todo esto suena muy lógico pero la depresión ha sido un problema de salud pública a la que hemos de atender desde edades tempranas.

En la actualidad tenemos gran cantidad de adultos enfermos emocionalmente, no todos tienen acceso a terapia psicológica entendiendo que lo ideal es que un adulto funcional, por lo menos en términos generales, tenga las herramientas para poder gestionar sus emociones, que sepa lidear sanamente con la tristeza, la felicidad, el estrés y demás estados entre cada polaridad emocional.

Este tema es de suma importancia pues afecta lo más relevante de la vida de un ser humano, su estado emocional que genera su visión de la vida, esto no solo es a nivel individual, sino que también afecta las relaciones de pareja, otro de los aspectos que más crisis generan y de mayor importancia en la vida de una persona.

El tener en orden este aspecto es la base para poder tener una vida plena y satisfactoria pues sin este, el éxito profesional de entrada está condicionado por nuestra salud emocional ya que una persona con salud interior refleja ese estado en su trato con las personas que entra en contacto, en la lucidez mental, en la toma de decisiones, en la claridad de su actuar, etc. Como podemos ver es el punto de partida para todo lo demás, este tema ha de ser prioridad desde los inicios de la formación académica de una persona ya que personas sanas generan sociedades sanas.

*Profesor de escritura y de idiomas (español, inglés

y portugués ) en el Tecnológico de Monterrey campus

San Luis Potosí. Es autor de 6 libros, artista, bloguero, y conferencista en temas de inteligencia y salud emocional.

Para conocer su trabajo en sus diversos ámbitos se puede visitar su sitio web: diariodelcid.com