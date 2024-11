Clausuran Conferencia de Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica

COP 16. CLAUSURA Y RESULTADOS: En este mes de noviembre el día primero, se clausuró la COP 16 en Cali, Colombia. COP significa CONFERENCIA DE PARTES DE EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA y reúne a 196 países del mundo. Las anteriores se celebraron en Cancún en el año 2018 y en Montreal en el año 2022. En esta ocasión en Cali, el slogan fue "PAZ CON LA NATURALEZA ". El marco de dicha conferencia consiste en 23 METAS definidas con elementos claves como CONSERVAR EL 30 % DE LA TIERRA Y EL 30% DE LOS OCÉANOS del mundo para 2030, reducir el uso de PESTICIDAS, reducir el impacto de ESPECIES INVASORAS, gestionar una AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLE, dar prioridad a LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES, etc.

LATINOAMÉRICA (cuyo nombre real es HISPANOAMÉRICA desde tiempos de la colonia), es la región de mayor BIODIVERSIDAD del planeta, por lo tanto, debemos de ser los más comprometidos con sus metas especialmente BRASIL, COLOMBIA, MÉXICO y ECUADOR. Y la verdad Brasil tiene la tasa de deforestación y destrucción de selvas más grande del mundo. En México vivimos en la POLÍTICA FICCIÓN definida por nuestro expresidente Salinas de Gortari en el que son más los dichos que los hechos, Colombia y Ecuador al menos están creciendo mucho en ECOTURISMO, lo cual los obliga a ser más conscientes en el cuidado de la naturaleza.

A nivel mundial, esta conferencias están muy penetradas por los PAÍSES PETROLEROS, especialmente los de MEDIO ORIENTE, que son los que menos les interesa que estos resultados especialmente en CAMBIO CLIMÁTICO, ya que implican necesariamente la sustitución del uso del petróleo en nuestras vidas diarias y sustituirlo por energías alternativas como SOLAR, EÓLICA, etc.; Más en esa DICOTOMIA en que vivimos, al mismo tiempo se anuncia el aumento de producción petrolera en el mundo, el redescubrimiento de un MEGACAMPO PETROLERO en Argentina, temperaturas récord en todo el planeta, lo cual nos ubica en NUESTRA REALIDAD y que los resultados tangibles de esta conferencia hasta hoy, después de 16 conferencias son bastante limitados más como comúnmente se dice "ES LO QUE HAY" y peor es nada.

En lo personal y entre nosotros "PUEBLO BUENO Y SABIO", la mayoría de las veces este tipo de eventos nos sirven para DESCARGAR CULPAS y sentir que algo estamos haciendo mientras seguimos viviendo e inculcando a nuestros hijos y nietos que son quienes PAGARÁN LAS FACTURAS MÁS CARAS, el estilo de vida CONSUMISTA que nos imponen desde las más altas esferas económicas de WALL STREET y demás bolsas de valores, sin hacer nada en realidad. A los gobiernos en este caso al nuestro es TURISMO Y RELACIONES PÚBLICAS, ya que este evento terminó hace más de 20 días y no escuchamos comunicados de RESULTADOS Y COMPROMISOS TANGIBLES DE NUESTRO PAÍS.

Por lo anterior, volvemos a nuestra teoría TENEMOS QUE HACER CADA UNO DE NOSOTROS NUESTRA PROPIA COP N., ya que nuestros gobiernos no lo harán, en una ceguera total ante el hecho de que cuando suceden las catástrofes ecológicas que estamos viendo año con año y con mayor frecuencia e intensidad, el CULPABLE ES EL GOBERNANTE EN TURNO. El ejemplo más claro de lo anterior pasó en ESPAÑA con la famosa DANA (nombre totalmente desconocido hasta el mes pasado), en que el Rey fue a la zona del desastre y fue enlodado y maltratado por la población. Nuestra autollamada 4T debe HECHAR SUS BARBAS A REMOJAR, ya que cualquier desastre natural será considerado su culpa, incluso si no lo es. Un ejemplo es el temblor de Acapulco, el ciclón de Acapulco, etc.; su verdadera culpa es la cultura de la NO PREVENCIÓN, al eliminar los fondos de contigencias naturales, al disminuir los presupuestos ambientales en el presupuesto de 2025 como en los años anteriores, lo cual genera aún más corrupción de la ya existente desde sexenios anteriores de PRI y PAN.

Cómo hacer nuestro propio COP N? Es sencillo y sin bajar mucho nuestro estilo de vida, con actos como: si tu coche funciona bien y cumple tus expectativas NO LO CAMBIES, si tienes suficiente ropa NO COMPRES DE MÁS, IMPRIME SOLO LO NECESARIO, al bañarte abre la mitad del agua caliente y en automático usarás la mitad de agua fría CON LOS MISMOS RESULTADOS, come carne con moderación, TU SALUD MEJORARÁ, modera el uso de todo tipo de papel y USARÁS MENOS ARBOLES, ETC. De esa manera, en tu propio COP N tendrás resultados tangibles y tus DESCENDIENTES te lo agradecerán o RECLAMARÁN.