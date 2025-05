¿Cómo pagar un tratado internacional de agua con agua que no existe?

Nos referimos a la exigencia de cumplimiento de pago ACTUAL de 1603 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA del río Bravo a Estados Unidos por parte de México. El antecedente de dicho adeudo de México tiene su origen en el TRATADO DE AGUAS firmado por ambos países en 1944, como consecuencia del ROBO DEL 67% de nuestro territorio por parte de EU en 1848, donde nos robaron CALIFORNIA, ARIZONA, NUEVO MÉXICO, TEXAS y partes de otros tres estados.

Dicho tratado de aguas establece en esencia que México entregará a EU 431.7 millones de m3 anualmente del RÍO BRAVO que desemboca en el GOLFO DE MÉXICO (o de América!!!) y EU entregará a México 1,850 millones de m3 anualmente del flujo del RÍO COLORADO que desemboca en el MAR DE CORTÉS.

Dicho tratado fue firmado hace 81 años en que las condiciones de nuestros países y del mundo en general eran muy diferentes a las condiciones actuales, especialmente en demografía y en ECOLOGÍA. Nuestras poblaciones se han más que triplicado en dicho lapso de tiempo y la ecología ha sido rebasada y devastada en muchos de sus casos, especialmente por la AGRICULTURA Y GANADERÍA de ambos países, lo cual ha modificado entre muchas variables ecológicas los PATRONES Y CANTIDADES DE LLUVIAS de las cuencas de ambos ríos.

Por lo tanto, ya hace varios años que estamos empezando a pagar la factura de esta AGRESIÓN ECOLÓGICA, ya que debido a las constantes sequías en sur de EU y norte de México, no hemos podido cumplir el compromiso de la entrega de agua a Estados Unidos, y por ser nosotros la parte más débil del tratado, tenemos también la mayor parte del problema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 1995 por primera vez no se abrieron las presas para regar los cultivos por falta de agua, ocasionando un desastre económico en la zona de Chihuahua principalmente, que generó la migración de miles de personas a EU. Después ha sido constante el problema de la falta de agua en los distritos de riego, empeorando con el tiempo, hasta que en 2020 generó un conflicto incluso armado por la decisión del gobierno mexicano de extraer agua de la PRESA DE LA BOQUILLA en Chihuahua, lo cual puso en riesgo el futuro de 20,000 familias chihuahuenses.

Hoy en 2025 el problema se sigue agravando y EU está presionando a pagar la deuda de agua, amenazando incluso con no entregar el agua del río Colorado a México o al más puro estilo de Trump, poner nuevos aranceles a México ahora por esta causa.

Nosotros, a nuestro más puro estilo mexicano burocrático, estamos prometiendo pagar nuestra deuda de agua a EU suponiendo que el AGUA EXISTE y estará ahí para pagarla, sin tomar en cuenta la sequía producto de nuestra negligencia como país en el manejo de las VARIABLES ECOLÓGICAS, que son las que al final permiten que LLUEVA O NO LLUEVA. Escucharemos que si los gringos se están aprovechando, que no llovió por la sequía, que hubo menos huracanes en la zona, etc., etc., todo menos aceptar nuestras culpas por los pésimos manejos de CONAGUA, CONAFOR, SEMARNAT, PROFEPA, AGRICULTURA y demás, cuando el origen es la deforestación, cambios de uso del suelo indiscriminados, erosión, monocultivos. Y es donde entramos todos como sociedad no sólo el gobierno y sus entidades, donde como siempre aclaramos la mayoría es PERSONAL BIEN PREPARADO Y CON BUENAS INTENCIONES, pero se tienen que mover en un MARCO JURÍDICO OBSOLETO aprobado por la base de nuestro desastre administrativo que son las CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES, que son los creadores y principales culpables de este desastre JURÍDICO-AMBIENTAL. La única manera de pensar en seguir pagando nuestra deuda de agua es que llueva con la misma intensidad de hace 80 años y el único camino es devolver parte de lo ECOLÓGICAMENTE DEVASTADO a su estado natural por parte de nosotros, sociedad e iniciativa privada en primer lugar, ya que el gobierno no puede hacerlo sin que nosotros tomemos la iniciativa que ellos no tienen.

Sólo observemos que lo comentado por el gobierno es como querer pagar una deuda anual de 430 pesos al banco, teniendo en la cartera solo 100 pesos. Y recordemos la máxima: “EL AGUA MÁS CARA ES LA QUE NO EXISTE!