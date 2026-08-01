Confesemos (9)

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Continúo aquí con la serie de recuerdos que he estado publicando estas últimas semanas, excepto algunas en las que vuelvo a mis columnas habituales.

* HOY TRAIGO A LA memoria el caso de un funcionario con variadas peculiaridades al que traté a lo largo de décadas, Esteban Moctezuma Barragán, quien me jaló con él 4 lapsos en unos 8 años de dos sexenios.

Desde joven era visto como un prometedor político y fue creciendo a partir de su imagen, habilidad intuitiva y sentido de oportunidad. No es muy brillante, pero daba la impresión de serlo y, al igual que otros líderes, avanzaba con base en sus relaciones y su egocentrismo o capacidad ejecutiva, más que su capacidad intelectual.

Es, por cierto, un interesante caso de estudio. Veamos.

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Estudió Economía en la UNAM, luego en Cambridge y con visión supo vincularse a personajes como Colosio, Zedillo, Francisco Labastida, Elba Esther Gordillo, Salinas Pliego y López Obrador.

En su carrera política fue brevemente subsecretario de Educación, secretario de Gobernación, Senador, secretario de Desarrollo Social y presidente de Fundación Azteca (allí 17 años, en retiro de la política activa), secretario de Educación (unos dos años) y embajador en Estados Unidos (luego de más de 5 años allí, se mantiene todavía con la fatal 4T en otro cargo).

Esos lapsos cerca de él fueron la campaña presidencial de Francisco Labastida, los tanteos para su candidatura a Gobernador en San Luis Potosí, una Fundación del SNTE y la del ultraderechista Ricardo Salinas. Creo que pocos llegaron a conocer tan bien sus virtudes y defectos, lo que quizá me fue alejando de él.

En la campaña yo iba a trabajar hasta los sábados y le decía que notaba muy confiado —o resignado— al PRI, mientras que el PAN con Fox se veía pujante... Siempre cuidadoso y responsable, no me contestaba... aunque luego validó eso.

En cuanto a los devaneos por SLP, mi estado natal y de sus relevantes ancestros, yo sólo pensaba en un experimento, pero todo fue creciendo y otros precandidatos se inquietaron al grado de cuestionarlo duramente.

De la Fundación del magisterio no hay mucho que contar; él estuvo más lejos y si acaso fuesen de interés nuestros viajes a Los Angeles y Monterrey en programas para acercar a los líderes sindicales a la computación y sus posibilidades.

Fundación Azteca fue tal vez su experiencia más exitosa en tantos años; allí fui confinado a la administración, hasta que ya no aguanté ni me aguantó. Entonces me fui a los interesantes institutos de Vivienda.

Vemos así que su relevancia amerita caracterizaciones específicas.

Ha sido un zoon politikón con ambición, habilidad y oportunismo; igual, con las usuales mañas, mentiras e inseguridades. Como los buenos políticos explota muy bien las poses y sabe quedarse callado para no exponerse. A pesar de su carisma, nunca compitió en una elección popular aunque se le consideró presidenciable.

Es curioso que ha mostrado parecidos con narcisistas míticos del tipo de AMLO y Trump, pero no es acomplejado, aventado e inculto como ellos. López Obrador tampoco lo dejó hacer mucho en Educación o en la Embajada, y así le fue mal en ésta. A su vez, lo adoran muchas maestras.

De su extensa familia destaca también su hermano, Javier Moctezuma, muy buen abogado y mi compañero en 3 sitios, donde encabezó las áreas jurídicas. Luego ha sido subsecretario, embajador y titular de una Fundación. Es un valioso funcionario y, al compararlo, más maduro y sin problemas de narcisismo o protagonismo.

En fin, recuerdo aquí a Esteban con admiración y agradecimiento, por una parte, y con cierta lástima o decepción, por otra. Lo confieso.

* EN LA SECCIÓN DE anécdotas les esbozo ahora mis experiencias en el INFONAVIT y el FOVISSSTE, los órganos de financiamiento de vivienda para los trabajadores en general y los del sector público.

Al igual que el IMSS, con su modelo tripartita (trabajadores, empleadores y el Estado) el Fondo Nacional de la Vivienda llegó a ser ejemplar por su solidez y resultados. Allí era muy grato el espíritu de trabajo y eficacia en un equipo que lideraba Elías Saad y contribuyó a esos logros, aunque yo hubiera querido aportar más. En todo caso, celebro haber estado ahí.

El Fondo del ISSSTE presenta características similares, pero en una escala menor sólo para la burocracia. Me fue útil estar antes allí, si bien dejaba dudas la conducción del titular panista. Aun así, hice amistad con varios funcionarios excelentes.

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