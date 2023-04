Contaminación y corrupción petrolera a nivel mundial

Hoy analizaremos dos casos de corrupción de las empresas petroleras de Estados Unidos y Europa conocidas como las 7 HERMANAS, ya mencionadas en el capítulo anterior. Mas en estos dos casos, como en muchos otros, terminaron en ASESINATOS de las personas que encabezaban los movimientos que las afectaban.

1.- ENRICO MATTEI fue un empresario italiano que en 1953 fundó una pequeña compañía petrolera NACIONAL con base en Italia, llamada ENI. Esta empresa intentó formar parte del CARTEL DE LAS 7 HERMANAS durante 4 años sin lograrlo, ya que fue y sigue siendo un OLIGOPOLIO que controla gran parte de la producción petrolera mundial. En el año de 1957 inició el pecado que más tarde le costaría la vida, ya que sin ser parte de las 7 HERMANAS firmó un contrato con el SHA DE IRÁN, en el que aceptaba explotar petróleo con sólo el 25% de utilidades contra el 50% que tenían firmado las empresas pertenecientes al cartel de LAS 7 HERMANAS.

Conseguido este primer éxito en detrimento del CARTEL PETROLERO MUNDIAL, en el año de 1959 viajó a la URSS hoy Rusia y empezó a vender el petróleo 60 centavos de dólar más barato que las 7 HERMANAS. En 1961 expresó varias ideas que aún perjudicarían más a las 7 hermanas y el 27 de octubre de 1962 murió “casualmente” en un accidente aéreo en su propio avión. En el año de 1970 se empezó a filmar en Italia la película “THE MATTEI AFFAIR”, basándose en las investigaciones del periodista MAURO DI MAURO, que desapareció otra vez “casualmente” sin dejar rastro en Palermo, Italia el 16 de septiembre de 1970. En el año de 1972, la película recibió la PALMA DE ORO DEL FESTIVAL DE CANNES y la película fue removida de circulación inmediatamente (HOY ESTÁ LA PELÍCULA COMPLETA EN YOUTUBE), si te interesa el tema vale la pena verla. En 1994 un mafioso declaró bajo juramento que Mattei había sido asesinado y su cuerpo fue exhumado y se encontraron fragmentos de explosión que debieron haber salido del tablero de instrumentos de su propio avión.

2.- STANLEY MEYER fue el inventor del motor que él llamó Célula de combustible de agua, misma que patentó en EU en 1975, y que en resumidas cuentas hace que un motor funcione con agua, la cual mediante un proceso de ELECTRÓLISIS bastante sencillo y barato separa el HIDRÓGENO Y EL OXÍGENO DEL AGUA, y la celda, utilizando sólo el hidrógeno produce energía motriz capaz de mover un vehículo de cualquier tipo y genera por el escape vapor de agua en lugar de CO2. Meyer adaptó un vehículo con dicho motor y recorrió todo Estados Unidos con el mismo, siendo certificado por varios notarios en el camino y sólo recargando agua en lugar de gasolina. Por este pecado, en el año de 1996 fue acusado de fraude por usar elementos ya patentados en su invento, claro ORQUESTADO POR LAS 7 HERMANAS, A PESAR DE LO CUAL LA NASA EN 1993 LO NOMBRÓ EL INVENTOR DEL AÑO. Mas la magnitud de su invento fue demasiado grande y no lo podían frenar hasta que en el año de 1998 fue invitado a una reunión de negocios en su propio país (EU) en compañía de su hermano, donde fue ENVENENADO AL MÁS PURO ESTILO SOVIÉTICO, aunque en su autopsia aparece como muerte por aneurisma cerebral, pero no se menciona que la causa fue el envenenamiento del que su hermano fue testigo. Las patentes fueron compradas y retiradas del mercado por las 7 HERMANAS, mas vencieron las restricciones de patentes en 2015, razón por la cual ya empezamos a ver autos con motor de hidrógeno, principalmente en Japón. Imaginemos los millones de toneladas de CO2 que no hubiéramos vertido a la atmósfera desde 1995 hasta hoy, 27 años después, si este invento se hubiera desarrollado y no hubieran ASESINADO NUESTROS VECINOS GRINGOS a su inventor del año 1993.

Como vemos, debemos estar al menos conscientes de la FALTA TOTAL DE ÉTICA Y MORAL de la industria petrolera mundial, y que si es necesario MATAR INVENTORES, CREAR PAÍSES, CONTAMINAR TODO EL PLANETA Y GENERAR GUERRAS, como veremos en próximo capítulo, lo están haciendo hasta el día de hoy.