Cosmos y caos, ecológicamente universales

COSMOS es una palabra de origen griego que define MUNDO, es decir, orden sujeto a equilibrio por medio de leyes universales. Su opuesto es el CAOS que es el desorden, que rompe el equilibrio y las leyes universales.

Definido lo anterior, las generaciones nacidas desde la Revolución Industrial, es decir, desde 1850 hemos estado cada vez en mayor grado Rompiendo el Equilibrio del COSMOS para ir llevándonos a nosotros mismos a un desorden y desequilibrio mayor, el CAOS. O sea, que actualmente estamos en el mayor grado de CAOS en la historia de la humanidad. Y se esta reflejando en el grado de CAOS ECOLÓGICO en el que vivimos por nuestra actitud CONSUMISTA e irresponsable.

Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio CAOS personal, ya que estamos sumergidos en una ECONOMÍA basada en el PETRÓLEO. La cual nos ha hecho que entre tú y yo y resto de la humanidad hayamos vertido en el NUESTRO PLANETA la cantidad de 8,300 MILLONES de toneladas de plástico en la historia y que actualmente vertamos 8,000 toneladas de plástico anuales en nuestros océanos. Además de la quema de COMBUSTIBLES FÓSILES en nuestro transporte y generación de energía sucia. Situación que ya no es permisible por las propias leyes cósmicas universales de equilibrio.

Por lo anterior y en función de una LEY UNIVERSAL descubierta por NEWTON desde finales de los años 1,600. En este caso la TERCERA LEY DE NEWTON que indica " A toda acción corresponde un reacción de igual magnitud y de sentido opuesto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nuestra acción como humanidad es la SOBREXPLOTACIÓN de los recursos naturales, principalmente por el CONSUMISMO y además por la SOBREPOBLACIÓN HUMANA, esta generando una REACCIÓN muy grande como lo indica la 3ª Ley de Newton en función de la acción que hemos realizado desde 1,850. Dicha reacción se esta manifestando por medio de:

1.- Aumento de la Fuerza de Fenómenos Meteorológicos. HURACANES, TORNADOS, ETC.;

2.- Aumento de Fuerza de Fenómenos Tectónicos. TEMBLORES, VOLCANES, ETC.;

3.- Deshielo de Casquetes Polares y Glaciares, lo cual modificará los niveles de los océanos y también las corrientes de los ríos.

4.- Aumento de Temperaturas Promedio en todo el mundo, con sus consecuencias sobre la agricultura. Que es de donde todos comemos.

5.- Fomento de Creación de Nuevas Especies de VIRUS, BACTERIAS Y MICROBIOS. Lo anterior para controlar la sobrepoblación de nuestro planeta por parte de nosotros, humanidad.

En este último caso, observemos el COVID 19, del cual tenemos un exceso de información técnica manipulada, no necesariamente cierta, debido a que es un MECANISMO DE DEFENSA NUEVO de la tierra contra la sobrepoblación de que es objeto por nuestra parte y hoy 6 años después seguimos sintiendo sus efectos. Llegó para quedarse.

Basta ver que el COVID 19 no es el primer mensaje que nos envía la naturaleza en los últimos tiempos, solo mencionaremos algunos:

1.- ÉBOLA : Se manifestó en 1976 en África y está vigente hoy más confinado en África Occidental, se transmite por contacto físico; y puede ser la Pandemia Potencial más peligrosa.

2.- SIDA-VIH: Se manifestó a mediados de 1980 y se transmite por contacto sexual y la sangre.

3.- INFLUENZA-H1N1: Se manifestó como Epidemia en 2009 y se cerraron actividades en CDMX durante algunas semanas. Se transmite por contacto con personas infectadas y se propaga también por medio de aves y cerdos.

4.- COVID 19: Se manifiesta por primera ves el 17 de NOVIEMBRE de 2019, y la gran diferencia contra las advertencia anteriores es su velocidad de contagio, en menos de 90 días ya estaba en todo el mundo, que se transmite por personas ASINTOMÁTICAS que lo tienen y que el saludo y la convivencia se transformaron en medios de contagio casi inmediato.

Como vemos, tenemos las primeras advertencias reales de lo que estamos haciendo a nuestra CASA-PLANETA. En lo personal, debe ser nuestra primera lucha y preocupación y no qué piensa Trump o los chinos o Putin, como nos inducen en los medios de comunicación masivos. Es tu decisión, tus descendientes te lo agradecerán o te lo reclamaran!!!!!.