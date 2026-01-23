CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

LP Towers ha concluido al 100% la construcción de su estructura de concreto, alcanzando un avance total de obra del 60% y marcando un hito clave en el desarrollo del proyecto.

Este logro confirma el cumplimiento puntual del calendario de obra, resultado de la planeación y experiencia de Cápitel Desarrollos, firma responsable del proyecto, reconocida por su enfoque en calidad, certeza y eficiencia constructiva.

SLP Towers es un desarrollo de usos mixtos que integra oficinas, consultorios y locales comerciales, ubicado en una zona estratégica de San Luis Potosí, frente al Parque Tangamanga y junto al centro comercial The Park, consolidándose como un punto relevante para la actividad empresarial y profesional de la ciudad.

Con la finalización de la etapa estructural, el proyecto inicia las siguientes fases de construcción, que contemplan la ejecución de instalaciones generales y el arranque de los trabajos de fachadas, etapas que comenzarán a definir la imagen final arquitectónica del conjunto.

OPORTUNIDAD PARA INVERSIONISTAS

De manera paralela, SLP Towers continúa en su etapa de preventa, ofreciendo a inversionistas y usuarios finales la posibilidad de adquirir espacios dentro de un desarrollo con alta proyección de plusvalía, respaldado por su ubicación, su sólido avance de obra y el prestigio de la desarrolladora. El proyecto cuenta además con planes de pago de hasta 24 meses

sin intereses.

Este avance reafirma el compromiso de Cápitel Desarrollos con la entrega puntual y la excelencia constructiva, posicionando a SLP Towers como un referente del crecimiento urbano y de la inversión inmobiliaria en San Luis Potosí.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Espacios disponibles desde 50 m²

hasta 1,200 m².

42 oficinas corporativas.

71 consultorios médicos.

12 locales comerciales.

580 cajones de

estacionamiento privativos.

150 cajones de estacionamiento

para visitantes.

