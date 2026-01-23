CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS
LP Towers ha concluido al 100% la construcción de su estructura de concreto, alcanzando un avance total de obra del 60% y marcando un hito clave en el desarrollo del proyecto.
Este logro confirma el cumplimiento puntual del calendario de obra, resultado de la planeación y experiencia de Cápitel Desarrollos, firma responsable del proyecto, reconocida por su enfoque en calidad, certeza y eficiencia constructiva.
SLP Towers es un desarrollo de usos mixtos que integra oficinas, consultorios y locales comerciales, ubicado en una zona estratégica de San Luis Potosí, frente al Parque Tangamanga y junto al centro comercial The Park, consolidándose como un punto relevante para la actividad empresarial y profesional de la ciudad.
Con la finalización de la etapa estructural, el proyecto inicia las siguientes fases de construcción, que contemplan la ejecución de instalaciones generales y el arranque de los trabajos de fachadas, etapas que comenzarán a definir la imagen final arquitectónica del conjunto.
OPORTUNIDAD PARA INVERSIONISTAS
De manera paralela, SLP Towers continúa en su etapa de preventa, ofreciendo a inversionistas y usuarios finales la posibilidad de adquirir espacios dentro de un desarrollo con alta proyección de plusvalía, respaldado por su ubicación, su sólido avance de obra y el prestigio de la desarrolladora. El proyecto cuenta además con planes de pago de hasta 24 meses
sin intereses.
Este avance reafirma el compromiso de Cápitel Desarrollos con la entrega puntual y la excelencia constructiva, posicionando a SLP Towers como un referente del crecimiento urbano y de la inversión inmobiliaria en San Luis Potosí.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Espacios disponibles desde 50 m²
hasta 1,200 m².
42 oficinas corporativas.
71 consultorios médicos.
12 locales comerciales.
580 cajones de
estacionamiento privativos.
150 cajones de estacionamiento
para visitantes.
Blvd. Antonio Rocha Cordero 155,
Col. Privadas del Pedregal,
San Luis Potosí, S.L.P.
www.slptowers.com
www.capitel.com.mx
Tel. (444) 130 2568
https://www.facebook.com/slptowersoficial/
https://www.instagram.com/slptowersoficial/?hl=en
