Crecimiento de la economía china

La economía del país más poblado del mundo ha tenido un crecimiento económico muy por debajo de las estimaciones esperadas de 1.4 % durante este año 2022 y con ello se refleja un panorama muy desalentador para el crecimiento mundial que cada día presenta problemas. Hay que tener presente que este gran país tuvo durante décadas un crecimiento económico promedio del 8 % anual. Durante el segundo trimestre del año (abril-junio), solamente creció su PIB un 0.4 % y con ello, también se aminora la alarma de una posible recesión. Sin embargo, se han presentado contracciones anualizadas y el cierre de los principales centros comerciales en las grandes ciudades. La actividad industrial ha caminado por separado con un crecimiento del 3.9 % en el primer semestre de este año. Las ventas al menudeo también aumentaron en un 3.1 % en relación al año anterior. Algo que ha impactado a la economía china ha sido la caída de un 9.4 % en el sector inmobiliario pues su falta de capital para desarrollar esta industria ha influido a pesar de tener una fuerte demanda de vivienda.

Con una población estimada en 1,420 millones de habitantes, el 18. % de ésta supera los 60 años de edad (265 millones) y con esto, continúa la presión hacia los programas económicos que tenía este gobierno a largo plazo. La gran base poblacional está en el rango de los 15 a los 59 años de edad con 900 millones de pobladores aproximadamente, que es el segmento de población a la que se le permite trabajar y donde su porcentaje ha caído y con ello, refleja un decrecimiento laboral y económico al país. Aunado a este tema, China también es víctima de la sequía mundial y los lagos y presas más grandes de ese país se encuentran a un 28 % de su capacidad normal. Una sequía no vista desde el año 1951. Esto afecta al sector habitacional, comercial e industrial, de tal forma que el uso de la energía creada por hidroeléctricas se ha estado regulando y restringiendo. Su afectación es también para el sector agropecuario.

China es el principal productor mundial de cereales, arroz, algodón, papas y té. En la ganadería, la cría de ovinos y porcinos, así como la pesca. Un sector económico muy importante es el primario ya que emplea el 25 % de la población ocupada, aunque su participación en el PIB solamente representa el 8 %. Este país es el líder mundial en valor de producción industrial, minera y procesamiento de hierro, acero, aluminio y otros metales, además de carbón. Maquinaria, armamento, textiles y vestuario; petróleo, cemento, productos químicos, abonos, calzado, electrónica y juguetes. Alimentos, transporte (automóviles, vagones, locomotoras, barcos y aviones). Equipos de telecomunicaciones, satélites y más en ese renglón. Dentro de sus exportaciones su cliente principal es Estados Unidos con el 19 %, Hong Kong con el 12.4 %, Japón 6%, Corea del Sur 4.5 % y el origen de sus importaciones señalan el 9.6 % de Corea del Sur, Japón el 9.1 %, Estados Unidos el 8.5 %, Alemania el 5.3 % y Australia un 5.1 %. Su deuda pública representa el 47 % del PIB y sus reservas monetarias internacionales son de 3,300 billones de dólares. Este país es el centro mundial para la fabricación de todo tipo de productos y la mayor potencia industrial y exportadora de bienes en el mundo. Su PIB lo genera el sector privado en un 70 % y las empresas más importantes de China son del Estado y se les llama: “Economía del Mercado Socialista”. Ocupa en el mundo, el lugar número 60 de ingreso Per Cápita (por persona). Es la segunda economía global y siendo un país socialista, permite la inversión privada y con ello ha fortalecido su economía, su empleo, educación y ha restablecido un nuevo orden social. Su proyecto de energía limpia es de avanzada limitando la generación contaminante. Se está llevando a cabo su plan “MADE IN CHINA 2025”, donde desarrollarán no sólo fabricación de bienes si no también la invención y avance de alta tecnología. México tiene todo para crear un gran programa industrial para la fabricación de lo que consumimos y crecer nuestras exportaciones. El tiempo en un bien NO renovable.

¡MÉXICO ES PRIMERO! OCTUBRE 2022