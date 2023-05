Crecimiento económico de México 2023

Dedica tu tiempo a quienes

Varios factores han afectado la economía mundial, y la mayoría de los países aún no recuperan su situación que ocupaban en el año 2019. Esta caída de las economías que fue originada por la pandemia del COVID-19 se vio lesionada por la invasión rusa a Ucrania, la sequía que afectó al sector agroalimentario y la incertidumbre en las políticas de muchos gobiernos. México no está exento de esta situación y tiene riesgos para su recuperación económica ya que en el año 2019 se tuvo un crecimiento del -0.1 % y en el 2020 la caída fue del -8.5 %, con una leve recuperación en los años 2021 y 2022 que no es suficiente para reponer los niveles de consumo, ingreso y control inflacionario que se tenían en el año 2018.

Los principales lastres para el crecimiento económico en el 2023 inician con una desaceleración en el otorgamiento de créditos al sector productivo. La inflación no ha sido controlada y todavía es alta para la adquisición de la Canasta Básica del mexicano. Existe cautela por parte del inversionista privado ante un riesgo de recesión en Estados Unidos y consecuentemente, en nuestro país. Aumentos en la tasa de interés crediticia e incertidumbre en la relación política y comercial con la economía más importante del mundo: Estados Unidos, a quién le vendemos el 85 % de nuestras exportaciones.

En un estudio económico llevado a cabo por una institución bancaria, se señala que el escenario central del crecimiento económico (PIB) en México será del 1.93 % y que la recuperación del PIB per cápita (por persona) será hasta el año 2026. La inversión extranjera directa (IED) durante los años 2018, 2019 y 2020, fue muy similar, en el rango de los 34 mil millones de dólares anuales y en el año 2020, cayó a 28,195 millones de dólares. Durante el 2021 ésta creció a 31,543 millones de dólares y para el 2022, se registró esta inversión con un monto de 35,292 millones de dólares. Hay que considerar que también se califica como inversión las utilidades reinvertidas. Recordemos que durante el año 2016 se dio la salida de flujo monetario por un monto de 4,227 millones de dólares y en el 2019 ésta creció a 8,979 millones de dólares para aumentar durante el 2021 a 13,463 millones de dólares. La sombra de una recesión y las políticas gubernamentales crean incertidumbre a la inversión productiva. La quiebra de bancos privados en la Unión Americana también influye en las nuevas inversiones, aunado esto a la inestabilidad política en Europa Oriental y en algunos países de Centro y Sudamérica, con lo cual se crea desconfianza en el mercado de inversionistas. Quizá a final del año 2025 estemos hablando de una estabilidad que influya en un mayor crecimiento de la inversión privada en México.

