Criminal vial

“Cada uno de nosotros de vez en cuando es un cretino, un imbécil, un estúpido o un loco. Digamos que la persona normal es la que combina razonablemente todos esos componentes o tipos ideales”.

Umberto Eco.

No sé Ustedes, pero cada vez es más peligroso viajar por carretera. Dos factores intervienen, la inseguridad y los “cafres del volante”, me ocupare de la segunda ya que en otras ocasiones he comentado de la inseguridad en las carreteras.

-Conductores hostiles- con ira, la constante de “conductores criminales”, que se trepan a su vehículo con todo y familia, a darle rápido y furioso en los diferentes tipos de carreteras (50 mil kilómetros), que existen en México, súmele estimado lector, las zonas urbanas y suburbanas, están causando muertes y lesiones y no se ve un horizonte claro en materia de seguridad vial en carreteras.

Los vehículos son armas peligrosas en manos de “pen..itentes”, son verdaderos criminales al volante, y el lugar del siniestro vial, debe considerarse una escena del crimen. Algunos me dicen que son accidentes, que no hay dolo. Los alemanes piensan lo contario, le llaman Kausalität, previsibilidad penal y su relación de causa y efecto entre una conducta y un resultado, simple imputación objetiva.

Mire, son mínimos los hechos azarosos o fortuitos, un deslave del cerro, un árbol que cae en la carretera o hasta un venado que se cruza; pero un siniestro, es un hecho que puede prevenirse, es previsible y evitable, hay una causa evitable que lo provoca. Los delincuentes viales están presentes en los caminos y están causando desgracias, entre el incumplimiento de las normas ignoradas y el delito, está la línea amarilla muy delgada. Trasgresores dolosos de las normas viales, porque quieren y pueden.

TAPANCO: Les platico a mis alumnos de penal y criminología que ya son pocos los -conductores prosociales-, aquellos que conocen y respetan las normas de circulación con un componente de cultura vial; ahora están los -antisociales-, que les valen madres las normas de circulación por ignorantes, prepotentes, influyentes, acomplejados o nacos, y finalmente los -criminales viales-, su conducción al volante se hace de forma temeraria y peligrosa: los drogados, los alcoholizados, o como dice la “chilanga banda”, los que echan el “láminazo”, los monta choques; los que te sacan del carril, los que cambian de carril intempestivamente aunque te adviertan por el espejo lateral, los que hacen cambio de luces para que te quites del carril izquierdo, los que no hacen cambio de luz alta a baja, los “huele escape”, los que zigzaguean, los que usan invariablemente los dos o tres carriles, los que se van por al acotamiento ante un embotellamiento, los que se van atrás de una ambulancia con sirena, los que al pasar por pueblitos a la orilla de la carretera circulan a 130K/h, los que tienen un desprecio por la vida de los demás al utilizar las carreteras, en resumen, verdaderos hijos de puta del volante.

