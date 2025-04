¿“Te gustó?”. Esa pregunta le hizo el anheloso recién casado a su dulcinea al terminar el primer breve trance de amor en la noche de bodas. “¿Cómo que si me gustó? -replicó ella, molesta-. ¿Qué ya fue todo?... No tienen fin las desventuras conyugales de doña Macalota, esposa de don Chinguetas. Anoche lo sorprendió de nuevo en el lecho conyugal entrepernado con una bella mujer de traza agarena como aquélla que describió Mutadid, califa de Sevilla en el siglo XI, “de caderas opulentas y exiguo talle”. (La mujer, digo, no el califa). Al ver a su marido en esa pecaminosa situación la señora se quedó sin habla. Le explicó el salaz marido: “¿Recuerdas a aquel sultán al que conocimos en un crucero a Dubai y con el que hice amistad? Murió, y me heredó a su favorita”. (Qué sultán ni qué favorita. La mujer bailaba en el cabaret “El columpio del amor”, de la Colonia Cerro)... Cuando a dos se les compara uno de los dos repara. Imposible resulta, sin embargo, dejar de ver las numerosas semejanzas que hay entre López Obrador y Trump. El cacique de Morena acosó empecinadamente a la UNAM, y el alienado magnate de la Casa Blanca hostiga ahora a la Universidad de Harvard. El mismo desdén que mostro AMLO por la ciencia y el arte, por la cultura en general, lo exhibe el amarilloso autócrata, que lo único que tiene es dinero y poder. Sin nada en la mente ni en el corazón, es no sólo un hombre pobre, sino un pobre hombre. En los antiguos tiempos el filósofo Bías se vio obligado a salir de su ciudad con un grupo de amigos y compañeros. Éstos cargaban penosamente sus más preciados bienes; él no traía nada. Explicó: “Omnia mecum porto”. En latín eso significa: “Todo lo que tengo lo llevo en mí”. La ignorancia da, entre otros malos frutos, el dogmatismo y la soberbia. Arrogantes y dictatoriales por igual, llegará por fuerza el día en que tanto Trump como López deberán hacer frente a sus fantasmas. El mal que hicieron se les presentará en toda su magnitud; a pesar de su ceguera y narcicismo se darán cuenta de los daños tan graves que causaron a sus respectivos países y a sus conciudadanos. Quienes ahora los adulan se esconderán avergonzados, y esa implacable jueza que es la Historia los condenará. Advierto con alarma que estoy cayendo en grandilocuente rigurosidad, algo ajeno a mi benévolo talante, pero es que me ha indignado el ataque de Trump a las universidades, especialmente a la de Harvard, que con entereza y dignidad ha resistido las embestidas del ignaro ricachón. No puedo dejar de mencionar que esa universidad y el glorioso Ateneo Fuente, mi amadísima alma mater en Saltillo, tienen el mismo lema, contenido en una sola palabra latina: Veritas, pronunciada como si llevara acento en la e. Eso quiere decir “Verdad”, y ya se sabe que la verdad acaba por imponerse siempre por encima de la mentira y la calumnia. Así sucederá con Trump, de ingrata presencia. Sucederá así con López Obrador, de ingratísima memoria. Temo que mi severo réspice haya sacudido a la República, y quizás también a una parte de la Unión Americana. Atenuaré esa reprensión con un par de chascarrillos finales... Don Generio era padre ya de 14 hijos. Una trabajadora social lo amonestó: “Piense en los problemas que tendrá para alimentar a uno más”. “Señorita -respondió el prolífico señor-. Cuando estoy con mi esposa pienso que puedo alimentar a toda la población de México “. (Y quizás también a una parte de la Unión Americana)... La muchachita adolescente les contó a sus papás: “La clase de Educación Sexual estuvo hoy muy interesante. Nos enseñaron cómo se tienen los bebés. Y mañana estará más interesante aún. Nos van a enseñar cómo no se tienen”... FIN.