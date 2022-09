Viaja y no se lo digas a nadie.

Vive una verdadera historia de amor y no se lo cuentes a nadie. Vive feliz y no se lo digas a nadie. La gente arruina las cosas hermosas.

Las repercusiones de la invasión rusa a Ucrania han traído varios daños y todavía continúa este acto bélico. Aunado a las miles de muertes acaecidas por este hecho, aparece escases de granos y algo previsible para los actuales próximos y futuros días: una crisis energética en Europa. Rusia le está limitando las exportaciones de gas natural y esto obliga a los gobiernos europeos a gastar miles de millones de euros para proteger a las empresas y a los consumidores de los altos precios que se están dando, debido a la incertidumbre y escases de este bien. Los precios de referencia europeos del gas natural aumentaron en un 28% en los últimos días y llegaron a 272 euros por megavatio hora. Las negociaciones se están dando con la compañía rusa más grande que surte a buena parte de Europa, el gigante energético Gazprom y esta empresa tiene detenido el abastecimiento en su oleoducto North Streami, con el punto que tiene una fuga de aceite en una turbina y con ello no hay gas para surtir. En el año 2021, este gasoducto envió el 35 % de las importaciones totales a Europa y actualmente sólo abastece el 20 % de su capacidad. Esta noticia afectó el valor del euro y se cotizó a US 0.99, su nivel más bajo en 20 años.

El gobierno alemán anunció un paquete de ayuda por un monto de 65 mil millones de euros para hogares y empresas para solventar la inflación. Siendo la economía más grande de Europa, Alemania depende en buena medida de las importaciones de gas ruso. Anteriormente, se había otorgado otro apoyo de 30 mil millones de euros para este fin, lo cual representa en total un 2.5 % del PIB alemán. En el Reino Unido, su nueva ministra anunció un paquete de ayuda por US 100 mil millones de dólares para combatir la carestía en energía y alimentos. En el año pasado 2021, se dio un apoyo extraordinario a los trabajadores ingleses por US 34 MMDD. Bajo estas condiciones la Unión Europea ha estado llevando a cabo reservas de energía para el próximo invierno bajo las nuevas condiciones de Moscú de regular el abastecimiento a quiénes no le son afines políticamente y no le aceptan pagar en rublos (moneda rusa) como lo pide el Kremlin. Las instalaciones de almacenamiento de gas alemanas, están al 82 % de su capacidad y aun así se tendrá que racionalizar el suministro de este bien. Como medida financiera, se están tratando de separar los precios de la electricidad con los precios del gas natural, con el agravante que la generación de electricidad en Europa es cara. Qué ironía, en México, la generación de electricidad se puede dar en su totalidad en forma gratuita ya que el viento y el sol no tienen costo.

Después de siete meses de la invasión bélica rusa a Ucrania, Rusia no previó su desgaste económico y político y menos en el valor que tiene su petróleo en el mercado internacional. China y la India han mostrado disposición para comprar petróleo ruso a bajo precio, aprovechando que la economía de este país sufre de un estancamiento a consecuencia de las sanciones económicas que le han impuesto varios países de occidente. Se ha dado un éxodo de empresas europeas y norteamericanas que operaban en Rusia, dando con ello, un golpe a su economía. La banca de occidente, congeló reservas de divisas extranjeras de Rusia por un valor de US 600 MMDD. Rusia espera una inflación del 12 % anual y una caída de su economía (PIB) del – 6 %. La fuente de ingresos más importante de Rusia sigue siendo el sector energético ya que los ingresos de este país por este concepto se duplicaron entre marzo y julio pasado. El riesgo para el petróleo ruso es que pasando el próximo invierno, 2 millones de barriles diarios pueden quedar sin venderse, salvo que la India y China lo adquieran. Las economías mundiales aún no toman su actividad anterior a la pandemia. Rusia acepta que su poder adquisitivo personal retrocedió 10 años. La economía es sensible a todo a lo que se mueva, para bien o para mal.

P.D. El destino susurró al guerrero: tú no puedes soportar la tormenta… y el guerrero devolvió el susurro: “yo soy la tormenta”.

