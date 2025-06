Crónica de elección

“En México un grupo ha confiscado todos los poderes. Las instituciones están secuestradas. No hay democracia ni estado de derecho”.

Andrés Manuel López Obrador,

7 noviembre 2009

Antes de la elección dediqué por lo menos seis o siete horas a estudiar los currículos y las propuestas de los candidatos a juzgadores. No era fácil hacerlo y me queda claro que no cualquier persona tenía la capacidad o el tiempo para hacerlo. Al final, sin embargo, solo pude hacer mis acordeones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la sala superior del Tribunal Electoral.

Ayer fui a mi centro de votación a las 9 de la mañana, una hora después de la apertura. El lugar estaba vacío, no tuve que esperar nada. Pregunté y me dijeron que era el tercero en votar. Llené las boletas sobre los cargos que había investigado. Las demás las anulé (espero) inscribiendo sobre ellas el lema “No los conozco”.

No todo el mundo pasó por los problemas que yo tuve para seleccionar a los candidatos. En la casilla 4835 de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, la señora Herlinda, una persona de la tercera edad, le dijo a una reportera de Animal Político: “Yo estoy con Morena y sé que todo es leal en lo que está haciendo nuestra presidenta.” Cuando la reportera le preguntó cómo se había informado para votar, ella respondió: “Por medio de una persona que nos está diciendo cómo votemos”. El tuitero Mr. Cívico difundió un video de personas muy humildes en Cocucho, Michoacán, a quienes les repartían listas para que supieran por quién votar. “Una reportera fue perseguida por evidenciarlo”. No tengo duda de que mi esfuerzo solitario por elegir a los mejores y más independientes juzgadores no pesará nada en una elección que se definirá por acordeones y acarreos.

La presidenta Sheinbaum votó en la calle de Moneda y al salir, en medio de vítores y gritos de “¡Presidenta!”, exclamó “¡Viva la democracia!”. Más tarde, en el festejo del día de la Marina, declaró: “Se hará valer el estado de derecho donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estarán por encima de la ley”. Y añadió: “Quien diga que hay autoritarismo en México está mintiendo”.

En los lugares que yo pude ver en la Ciudad de México la afluencia de votantes fue escasa. En una casilla en Tizapán, San Ángel, a las 17:40 habían votado 163 ciudadanos de 1,290 registrados, 12.6 por ciento del total. Supongo, sin embargo, que en los pueblos más pobres, donde hay un mayor conocimiento jurídico, se habrá registrado una participación mayor.

Los resultados de la elección no se conocerán hasta dentro de 10 días. No ha habido ni PREP ni conteo rápido. Todas las boletas de una casilla se colocaban mezcladas en una misma urna. Los vecinos no contaron los votos. Un grupo de personas contratados por el INE los contará en los centros distritales. Hay muchas razones para la desconfianza.

Pero no necesitamos esperar el recuento para saber que los candidatos de Morena y del gobierno habrán sido los elegidos del pueblo sabio. Es el mismo pueblo que, tras reflexionar con responsabilidad, decidió eliminar los efectos generales de las suspensiones y amparos, para que no lo beneficien.

Es falso, por supuesto, que la elección de juzgadores haga más democrático a nuestro país. Es un paso más en la reconstrucción de un régimen de partido único. Los políticos que se quejaban de que “un grupo ha confiscado todos los poderes” y creado un país en el que “no hay democracia ni estado de derecho”, hoy consideran un avance tener un régimen que ha confiscado todos los poderes y ha hecho desaparecer la democracia y el estado de derecho.

7 mil millones

¿Cuánto costó la elección? El INE pidió 13 mil millones de pesos, pero el gobierno solo le dio 6,219 millones y después una ampliación de 800 millones. O sea, 7 mil millones. Pero esto no incluye los costos de la compra y la movilización de votos.

