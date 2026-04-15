Cuates y cuotas

Es completamente irrelevante

quién en el partido votará o cómo, pero lo que sí es extraordinariamente importante es quién contará

los votos y cómo".

Joseph Stalin

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Una de las estrategias más eficaces de la 4T para tomar el control del país ha sido colonizar las instituciones electorales. El gobierno ha logrado colocar en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral a consejeros y magistrados cada vez más cercanos y leales. Hoy busca consolidar esta posición con tres nuevos consejeros electorales favorables al régimen.

Más de 400 aspirantes se inscribieron en el proceso para seleccionar a los tres nuevos consejeros del INE. Un comité técnico de evaluación depuró la lista primero a 369, que cumplían con los requisitos legales y presentaron un examen de conocimientos, después a 171 y ahora a 100, mitad hombres, mitad mujeres.

Los evaluadores descartaron a personajes con gran experiencia electoral, como María del Carmen Alanís, quien ha sido magistrada presidenta del Tribunal Electoral federal, directora de capacitación electoral y secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral, pero con el problema de que siempre ha actuado con imparcialidad. Al mismo tiempo aprobaron a otros, como Arturo Manuel Chávez, sin experiencia en el tema electoral, pero que ha sido director de los Talleres Gráficos de México y asesor de Claudia Sheinbaum en Tlalpan y en la Ciudad de México.

Nos dicen que Chávez obtuvo una calificación de 99 sobre 100 en el examen que presentaron los candidatos, pero "no sabemos quién hizo el examen, no sabemos las razones del comité", me dice Arturo Espinosa Silis, socio de Strategia, una consultora electoral. "Si el comité técnico no explica los detalles, el proceso va a quedar manchado". Kenia López Rabadán, panista, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ha expresado dudas: "Yo espero, por el bien de este país, que no se hayan filtrado los exámenes".

Los comités de evaluación deben hacer el trabajo previo para la selección de los candidatos a consejeros. Originalmente la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados nombraba a tres miembros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información a otros dos. La idea era lograr pluralidad en estos comités. Sin embargo, el gobierno eliminó al INAI, que ya no pudo nombrar a nadie; la CNDH ha dejado de ser independiente y hoy es un apéndice del gobierno; y la Jucopo, que reflejaba la diversidad política del país, ya no lo hace en estos tiempos de la sobrerrepresentación. El comité técnico no es imparcial.

El proceso dará al INE tres consejeros alineados con el gobierno. La 4T logrará así una mayoría invencible en el consejo general. A esto hay que añadir las facultades que se le han entregado a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, cercana al régimen, para nombrar a directores y al secretario ejecutivo sin el voto del consejo general, como correspondería en una organización colegiada. El nuevo INE respaldará sin chistar a Morena y al gobierno, como ya ocurría con el Tribunal Electoral.

El INE está hoy "comandado por militantes del gobierno", comenta Espinosa Silis. "Prevalece la lógica de cuates y cuotas", la misma que la izquierda cuestionó en los tiempos de la dictadura perfecta del PRI. El régimen ha logrado colonizar al INE y al Tribunal Electoral, que nacieron con el propósito de ser árbitros electorales imparciales. Ya solo falta que regresen a Manuel Bartlett a presidir el nuevo INE. "Y luego nos asombramos -me dice Espinosa Silis-- de que las instituciones de evaluación de la democracia nos dan calificaciones cada vez peores".

Detenida

El 8 de abril Pemex se regocijaba por haber alcanzado la capacidad máxima de procesamiento de la refinería de Dos Bocas, de 340 mil barriles diarios. Hoy, tras el incendio en la coquizadora, la producción está detenida, me dice Gonzalo Monroy, director general de GMEC, una consultora de energía.

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