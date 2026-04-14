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solo potencial. Aplicar ese conocimiento es poder. ¡Entender por qué y cuándo aplicar este conocimiento es sabiduría!

La inflación (impuesto invisible) es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un tiempo determinado, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. En México, durante los últimos 12 meses la inflación creció en un 4.59 %, alcanzando el nivel más alto de los últimos años. Esta situación es influida por presiones internacionales y nacionales. La combinación de alta inflación y bajo empleo en América Latina es un problema complejo porque afecta al poder adquisitivo y a las oportunidades laborales al mismo tiempo. El impacto de la inflación es que el dinero vale menos, es decir se requiere más efectivo para adquirir los mismos productos, como alimentos, gasolina, etc. Cuando la demanda de los bienes es mayor a la oferta de los mismos y también cuando hay mayores costos de producción o exceso de dinero circulante. La medición de la inflación se calcula mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. (INPC), analizando una canasta básica de productos.

Este fenómeno sucede cuando hay una afectación externa, como lo son el aumento de los precios internacionales en energía, alimentos, etc. esto eleva los precios internos sin necesariamente generar más empleo. También, parte del empleo es informal (sin contratos ni seguridad social). Aunque hay trabajo, este es mal pagado e inestable. En general los gobiernos de las naciones aplican políticas monetarias restringidas para controlar la inflación y estos cambios cuando no son los adecuados reducen la inversión, frenan el consumo y disminuye la contratación de mano de obra. Aunado a este fenómeno, baja la productividad del país por falta de inversión en educación, tecnología e infraestructura. Las consecuencias principales son pérdidas del poder adquisitivo, crecimiento económico lento, mayor desigualdad, así como migración laboral a otros países.

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Como ejemplos en la región de Latinoamérica, Argentina tiene una inflación muy alta y empleo informal elevado, Venezuela con hiperinflación y bajo empleo. México, inflación moderada y alta informalidad laboral. El mercado interno se ve afectado cuando existe la necesidad de alimentos y éstos no se encuentran en el medio, y es por ello que se dará su encarecimiento debido a su escasez. Los precios del petróleo internacional se han visto afectados por guerras en Asia y esto se ha visto reflejado en el transporte de bienes, donde en México el 90 % se transporta por vía carretera. La inflación más alta que se ha presentado en México fue durante 1980 y ésta ascendió al 159 %. Este episodio estuvo relacionado con la crisis de deuda externa y fuertes desequilibrios económicos, como la caída del precio del petróleo y problemas fiscales en el país. Los precios cambiaban constantemente, el salario perdía valor y se presentó una gran incertidumbre económica y política. En 1996 la inflación fue del 27.7 %, en el año 2000 del 8.96 %, en el año 2007 3.76 %, en el 2014 4.08 %, en el 2017 2.2 %. En el 2018 4.83 %, en el 2023 4.76 % y en el 2025 3.69 %.

La inflación durante el 2025 en los principales países de América Latina se dio de la siguiente forma: Argentina 31.5 %, Brasil 4.26 %, México 3.69 %, Chile 3.5 %, Costa Rica 0.99 %, Nicaragüa 2.9 %, Cuba 14.95 % , Venezuela se estima un 556 % y Colombia el 5.1 %. Recordemos que la inflación es el impuesto invisible al bolsillo de los ciudadanos.

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