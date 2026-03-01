Si la antepasada dijimos que fue una semana ardiente y más: mordiente, la que recién termina le dijo: quítate que ahí te voy.

El domingo empezamos con quema de camiones y las noticias de que había un operativo en marcha. Horas después se supo que el capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, había sido detenido durante un operativo en Tatalpa, Jalisco. Poco más tarde se dijo que murió durante su traslado a la Ciudad de México.

Ante la falta de información oficial, trolls y voceros de diferentes grupos se dieron gusto. Esta quema propició el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial para provocar más alarma entre la población. Las fuentes oficiales hablan de 28 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército caídos en combate. Del Mencho se dice que fue "abatido" junto con 30 personas de su equipo y en los operativos conjuntos en Guanajuato, Jalisco y Baja California fueron detenidas más de 100 personas. De bajas civiles no se ha dicho nada, aunque el gremio transportista habla de que seis compañeros suyos murieron.

La fuerza del CJNG radica no solo en la producción y tráfico de drogas y sus respectivos laboratorios, sino en la distribución de armas de grueso calibre, el cobro de piso a productores agrarios y comerciantes, así como máquinas tragamonedas, vehículos blindados y otros giros. En la plataforma Fábrica de Periodismo (fabricadeperiodismo.com) el periodista Gonzalo Ortuño publicó que las ganancias de este grupo también son por monocultivos de aguacate, tala clandestina, extorsión a pescadores y explotación de minas en áreas protegidas, así como la operación de máquinas tragamonedas y robo de combustible.

La caída del Mencho ha destapado otros detalles: Estados Unidos "asesoró" el operativo, y se encontraron notas de pagos a soldados, sicarios, halcones y políticos. Con una mano tejía apoyo social mientras operaba la red de asuntos ilegales más fuerte de las últimas décadas.

Ya se ha visto que cortar una cabeza a la hidra no funciona, y tras la quema de vehículos en varios puntos neurálgicos de la red carretera habrá que estar atentos a lo que pase.

La semana empezó con "cuetes" y así terminó. Ayer sábado amanecimos con la noticia del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en plena semana de "negociaciones". El presidente Donald Trump, el que decía ser la mejor opción para el Nobel de la Paz, ordenó bombardear instalaciones gubernamentales y militares de Teherán y otras ciudades, con el objetivo de "impedir que Irán tenga armas nucleares". En La Silla Rota nos dan un dato clave: "Irán concentra aproximadamente 10 % de las reservas mundiales de crudo y produce cerca de 3.3 millones de barriles diarios, lo que representa alrededor del 4.5 % del bombeo global".

El contraataque ya inició sobre Qatar y Dubai. Se espera un alza en el precio de petróleo y gasolinas. Además, Irán denunció un ataque con bombas a una escuela femenil, que dejó al menos 53 niñas muertas. Según Netanyahu y Trump el ayatola Alí Jamenei habría muerto durante uno de estos ataques, pero hasta la hora en que escribo esta columna Irán lo ha desmentido, acusó "guerra psicológica" y amenazó con usar armas "nunca antes vistas".

Es improbable que esta vez Trump haya pedido permiso al Congreso para bombardear "de forma preventiva" a Irán y asesinar a su líder supremo. Lo dice bien Stephen King en X: "Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, así como de reclutar y apoyar ejércitos, proporcionar y mantener una armada y financiar y regular el ejército". Pide destituir a "ese SOB" (no sé qué signifiquen las siglas). Dice Arantxa Tirado en la misma red: "Si a EEUU e Israel le preocuparan lo más mínimo los derechos humanos o la opresión de las mujeres estarían, siguiendo su lógica, también bombardeando Arabia Saudí o dejando de asesinar al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania".

Y cierro con unos versos de Borges: "En el oriente se encendió esta guerra / cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra". Esperemos que pase (pronto, ya) tanta locura.

Posdatas: a) la potosina Diana Batres, bailarina y artista del circo, rompió su primer record Guiness al cargar más de 75 kilos con su fuerza capilar. b) el Senado aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que personas trabajadoras del arte, la actuación y la música accedan a derechos como la seguridad social; c) se presentaron los libros colectivos 903 km, BCS & SLP, poesía de los desiertos y el Atlas Inverso de Poesía en sus volúmenes correspondientes a las décadas de 1960 y 1970. Se vienen otras presentaciones de estos y otros títulos. Aquí seguimos en el rubro editorial.