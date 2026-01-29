Culpar al conductor

"Castigo. Justicia que los culpables aplican a quienes son detenidos".

Sobre él cayó toda la fuerza del Estado: se llama Felipe de Jesús Díaz Gómez. Lo detuvo la Fiscalía General de la República este lunes 26 de enero en Palenque y lo trasladó a las instalaciones de la institución en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Era el conductor del tren que se descarriló el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, dejando un saldo de 14 pasajeros muertos. Dice la fiscal general, Ernestina Godoy, que su responsabilidad radica en que el ferrocarril avanzaba a 65 kilómetros por hora en una zona de 50.

También ha sido detenido el jefe de despachadores del Tren Interoceánico, Ricardo Mendoza Cerón. Hay, además, una orden de aprehensión contra otro trabajador, el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez. De los de arriba, nadie tiene responsabilidad: ni quienes planearon el Tren Interoceánico, ni quienes lo construyeron, ni quienes lo supervisaron, mucho menos quienes compraron o suministraron balasto, rieles o durmientes. Los criminales son siempre los trabajadores, nunca los machuchones.

Cuando leí la información me acordé de Viviana Salgado, esa humilde mujer que el 12 de enero de 2023 fue acusada de sabotaje porque se le cayeron las aspas de una licuadora en las vías del Metro capitalino. La investigación la hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces a cargo de Ernestina Godoy, quien hoy es la fiscal general que ha ordenado la aprehensión de los trabajadores del Tren Interoceánico. La señora Salgado fue liberada el 8 de febrero de 2024, después de pasar un mes en la cárcel, por falta de pruebas del sabotaje. Ella declaró entonces: "Me dañaron mucho, me quisieron agarrar como prueba de sabotaje al Metro, para quitarse la culpa de todo lo que pasa en el Metro".

La investigación sobre el accidente del Tren Interoceánico la llevó a cabo "el equipo pericial" de la FGR, según declaración de la fiscal Godoy. No se recurrió a alguna empresa o institución especializada en accidentes ferroviarios. Quienes hoy están en el gobierno federal recuerdan lo que pasó tras el desplome de la Línea 12 del Metro, en 2021, cuando la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, designó de manera unilateral a la firma noruega DNV para investigar lo ocurrido. Las conclusiones, sin embargo, no le gustaron y rechazó el dictamen sin encargar otro peritaje. Quizá por eso hoy como presidenta prefirió pedirle la investigación a Godoy, seleccionada como fiscal general por su cercanía con ella.

Sin embargo, las conclusiones de la FGR están siendo cuestionadas. Si la vía estaba en buenas condiciones, ¿cómo es posible que un tren se descarriló porque iba a 65 kilómetros por hora en una zona de 50? ¿No consideraron los constructores un margen razonable de seguridad? ¿Por qué hay videos que muestran durmientes de madera deteriorados? ¿Qué pasó con los sistemas de alerta por exceso de velocidad que debe tener un tren? ¿Qué ha resultado de las investigaciones sobre las acusaciones de corrupción en la compra de insumos?

Hay razones para pensar que la investigación de la FGR ha sido un simple trabajo de encubrimiento, el cual busca impedir que se conozcan las verdaderas causas del accidente. En un caso así siempre es importante encargar la investigación a una empresa o agencia reconocida por su conocimiento técnico y su imparcialidad. La fiscalía no tiene conocimiento sobre accidentes ferroviarios, pero tampoco es independiente.

Que hoy la FGR nos informe que la culpa es del conductor, el maquinista y el despachador genera muchas dudas. Solo falta que nos digan que una señora tiró unas aspas de licuadora en las vías.

Mineros

Diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver han sido secuestrados en Concordia, Sinaloa, desde el 23 de enero. ¿Cómo esperar más inversión productiva si esto ocurre? El primer requerimiento para la inversión es que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la seguridad.

