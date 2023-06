De lo que ningún partido fija postura

Hay cuando menos cinco temas, -que no los únicos-, de los cuales en México, ningún partido político quiere hablar, no porque no sepan que existen y que son importantes, sino porque resulta más cómodo no incorporarlos a la agenda política y menos llevarlos a la discusión pública, muy probablemente ante el temor de perder adeptos que luego se traduzca en votos, en muchas ocasiones, un temor provocado por la desinformación proporcionada por los “super asesores”, de esos que abundan en los partidos, que por encontrarse detrás de un escritorio desconocen lo que piensan, opinan y creen, sobre todo las personas más jóvenes de este país, siendo estos temas los que a continuación enlistaré, pues cada uno de ellos da para grandes debates: 1. El Derecho a la Muerte Digna. Si verdaderamente existe la libertad como máxima expresión de la voluntad humana, voluntad que se traduce en la posibilidad de decidir, todas las personas, absolutamente todas deberíamos tener reconocido y garantizado el derecho a decidir en que momento de nuestra vida deseamos interrumpirla, máxime si esa vida ha dejado de tener calidad por razón de algún padecimiento terminal que implica sufrimiento y dolor de quien lo padece, más allá de la eutanasia, el derecho a morir con dignidad. 2. La identidad No Binaria. Las personas que no se identifican con los roles de género tradicionales, tienen hoy que recurrir a Juicios de Amparo y/o de Juicios de Protección de Derechos Políticos, a efecto de que se les reconozca a nivel jurídico su identidad, si ya de por si es dificil para elles enfrentar el escarnio social, producto de una sociedad mal informada, el Estado actualmente les obliga a acudir a Tribunales para obtener documentos elementales acordes a su identidad, tales como acta de nacimiento y credencial para votar. 3. El poliamor. México transitó en el siglo XIX del matrimonio ecleciástico al matrimonio civil, todo gracias a la valentía del insigne prócer de Guelatáo Benito Pablo Juárez Garcia. Transcurrió poco más de un siglo para que esa figura del derecho civil fuera reconocida para todas las parejas sin importar su sexo, hoy gracias a las luchas de la comunidad LGBTTTIQ+ en todo México es posible el matrimonio igualitario, con derechos y obligaciones para los cónyuges. Pero cuando la voluntad de las personas va más allá del binomio y existe pleno consentimiento entre las partes ¿qué imposibilitaría a que el derecho civil reconozca uniones no sólo más allá del género sino del binomio?. 4. Educar en Libertad. La escuela pública mexicana, requiere de manera urgente una verdadera transformación, bastan como ejemplos lo lamentable que resulte ser, que la infancia mexicana que egresa de las escuelas públicas en el siglo XXI, no domine al salir cuando menos otro idioma adicional al español; que la filosofía, esa, que estimula el pensamiento de niños y jovenes, no sea una materia tan importante como las matemáticas. Y ni que decir del poco respeto existente en las escuelas a la libre personalidad, donde las expresiones de infancia y juventud son sometidas lo menos, con feos uniformes, desconociendo que el origen de esas prendas, se remonta al fascismo de los camisas rojas y pardas, cuyos liderazgos como Mussolini, impusieron el totalitarismo en sus juventudes disfrazados de sana “disciplina”. No debemos olvidar que la mejor educación florece en libertad. 5. El medio ambiente como prioiridad Urgente. Si Usted habita en este bello territorio potosino, seguro sintió el calor de más de 35º, eso que sentimos todos no es normal, Greta Thunberg la joven activista sueca no está exagerando, verdaderamente la casa se está incendiando, pero es la casa de todos, la suya y la mía también; ayer, que fue dia del padre, recordamos que es el hogar de nuestros hijos y futuros nietos. De modo que, hoy, todos los partidos, deberían tener como prioridad este tema. Dejo aquí estos cinco de muchos otros temas, ojalá las corcholatas presidenciales y las legislativas del color que sean, hablaran sin temor de estos temas, mínimo para saber sus posturas, pero no se preocupe estimado lector, llegado el momento les vamos a preguntar. Los sigo leyendo en el correo: jorgeandres7826@hotmail.com