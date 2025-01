“Los políticos solo pueden

tomar decisiones políticas,

no económicas”.

John Steele Gordon

Europa ha perdido brillo y liderazgo económico. Se estima que en 2024 la Unión Europea (UE) creció apenas 1 por ciento. Los países del euro incluso menos, 0.8; Francia, 1.1; el Reino Unido, ya separada de la UE, 0.9. Alemania, que durante tanto tiempo fue el motor del continente, reportó ya oficialmente una contracción de 0.2 por ciento, después de una de 0.3 por ciento en 2023. Estados Unidos, en contraste, tuvo una expansión de 2.7 por ciento, la cual no dejó satisfechos a los electores que votaron por un cambio político al elegir a Donald Trump.

Un mensaje del comediante alemán Ole Lehmann del pasado 13 de enero, con más de 13 millones de vistas en X, expresa la frustración de muchos europeos: “Soy alemán. Hace 16 años las economías de la UE y EE.UU. estaban nariz con nariz. Hoy, la economía de EE.UU. es 50 por ciento más grande que la de toda la UE. Esta es la devastadora verdad detrás del continuo suicidio económico de Europa”. El mensaje muestra gráficos para los años 2008 y 2023.

En las comparaciones hay que tener cuidado con el impacto del tipo de cambio. Una parte importante del rezago europeo que denuncia Lehmann es simplemente consecuencia del fortalecimiento del dólar. Otro factor es el crecimiento de la población. En Estados Unidos ha aumentado más, en parte por razones naturales, pero también por una mayor inmigración.

Aun así, Patrick Artus, economista en jefe de Natixis, una empresa de inversión con sede en París, ha señalado que entre 2010 y 2023 “la tasa de crecimiento acumulada del PIB alcanzó 32 por ciento en Estados Unidos contra solo 21 por ciento en la Unión Europea y 18 por ciento en la zona del euro. Esta medida del PIB en volumen no depende del tipo de cambio. En el mismo lapso la productividad laboral creció 22 por ciento en Estados Unidos y 5 por ciento en la eurozona. El rezago de Europa con Estados Unidos ha sido claro desde el principio de la década de 2010 y no puede explicarse por la diferencia en crecimiento de la población en edad laboral” (“Why Europe is Falling Behind the USA”, Polytechnique Insights, 11.06.2024).

Aslak Berg del Centro para la Reforma Europea escribió en diciembre de 2023 que “Europa no se debe preocupar por el mayor desempeño de Estados Unidos”. La Unión Americana, dijo, tiene un mayor crecimiento demográfico y un mayor uso del gasto público para impulsar el crecimiento; pero, además, cuenta con mayores recursos energéticos: “La producción estadounidense de gas natural y petróleo crudo se ha más que duplicado. En 2010 Estados Unidos tenía un déficit comercial en energía de 360 mil millones de dólares que para 2022 se había transformado en un superávit de 65 mil millones”.

Este auge energético de Estados Unidos, sin embargo, es producto de decisiones concretas. Las petroleras estadounidenses han incrementado su producción de petróleo y gas natural por el uso del fracking mientras que en Europa ha disminuido, en parte porque países como Francia y Alemania han prohibido esta tecnología. En muchos puntos de Europa, de hecho, se ha vuelto virtualmente imposible hacer cualquier operación de extracción de hidrocarburos debido a los movimientos ambientalistas. Alemania ha cerrado sus centrales nucleares, pero también ha buscado cancelar la producción de carbón, lo cual la ha vuelto dependiente de las importaciones de energía.

Las decisiones de los políticos tienen consecuencias. Los líderes europeos han decidido ser políticamente correctos antes que impulsar estrategias que generen una mayor prosperidad. Europa sigue siendo mucho más próspera que la mayor parte del mundo, pero está adoptando un rumbo que la empobrecerá con el tiempo. Los electores, sin embargo, no parecen estar contentos.

Riesgos

El Global Risks Report del Foro Económico Mundial identifica los siguientes grandes riesgos para México: (1) Escasez de agua, (2) Crimen y actividades ilícitas, (3) Escasez de energía, (4) Pobreza y desigualdad y (5) Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes.

www.sergiosarmiento.com