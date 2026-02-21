Demandas para México ante la renegociación del T-MEC

La revisión del T-MEC en 2026 se percibe como una renegociación compleja, donde Estados Unidos presiona a México para fortalecer la protección de patentes, especialmente en el sector farmacéutico, la certidumbre regulatoria, la transición energética y la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro. El contexto político de México y su desarrollo serán clave para incrementar la inversión, por lo que el Plan de Inversión de Infraestructura de México 2026-2030 juega un papel estratégico para impulsar la economía local y generar el interés de los inversionistas. A diferencia de revisiones previas, para 2026, las exigencias se han intensificado, pasando de ser una revisión de rutina, a una demanda de ajustes estructurales profundos por parte de Estados Unidos y Canadá. Entre las principales exigencias se pueden mencionar las siguientes:

Certidumbre jurídica y reforma judicial. Existe una demanda para asegurar que los mecanismos de solución de controversias continúen siendo técnicos y neutrales, no afectando la protección de inversiones extranjeras, ante el nuevo panorama legal mexicano.

Control de inversiones. Una de las mayores exigencias de la administración estadounidense es que México limite la entrada de inversiones chinas en sectores estratégicos, especialmente en la industria automotriz eléctrica, así como evitar la triangulación de acero y aluminio proveniente de Asia.

Cumplimiento laboral y ambiental. Se mantiene la exigencia de garantizar la libertad de asociación y la reducción de brechas laborales, lo cual ha ido avanzando con la reforma laboral. El cumplimiento de compromisos ambientales internacionales, como es la protección de especies y reducción de emisiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reglas de origen. Se han endurecido las inspecciones para asegurar que los productos (automóviles y autopartes) cumplan con el porcentaje de fabricación regional requerido para evitar aranceles. México deberá promover el fortalecimiento de proveedores regionales sin perder competitividad ni frenar la integración productiva.

Sector energético. Los socios comerciales de México demandan que se respete la libre competencia en el sector energético, no favoreciendo a empresas estatales como CFE o PEMEX por encima de la inversión privada de Estados Unidos y Canadá. La industria norteamericana demanda electricidad confiable, limpia y a precios competitivos.

Propiedad intelectual en el sector farmacéutico. Se solicita a México mayor protección a las patentes y la eliminación de barreras para la entrada de medicamentos innovadores. Particularmente, la observación se centra en la falta de reglamentación para implementar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, especialmente en lo referente al vínculo patente-registro-sanitario.

Cadenas regionales más sofisticadas. Se deberá fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro, en los sectores de semiconductores, minerales críticos, dispositivos médicos, entre otros. En este caso, México tiene una oportunidad para pasar de ser un país manufacturero a un socio estratégico al integrarse a cadenas regionales más sofisticadas.

La revisión del T-MEC programada para el 1º. de julio de 2026 representa un hito crítico, donde México, EE. UU. y Canadá evaluarán su continuidad hasta el año 2042. México deberá demostrar resultados verificables y una estrategia clara y consolidada que pueda conciliar objetivos de política, ante un entorno caracterizado por incertidumbre geopolítica, el proteccionismo comercial y presiones arancelarias.

Sígueme en redes sociales

Twitter: @gbriano

Facebook: Dra. Lupita Briano Turrent