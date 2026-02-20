“El número total de acuíferos contaminados por fracking en los Estados Unidos... es cero”.

Matt Ridley

La presidenta Sheinbaum ha impulsado muchas de las reformas que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024, desde las de fondo, como la judicial, hasta las pueriles, como la prohibición del vapeo. Algunas, sin embargo, se han quedado congeladas.

AMLO presentó ese día una propuesta para prohibir “las actividades de minería a cielo abierto” y “el fracturamiento [sic] hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para extracción de hidrocarburos”. La iniciativa enmendaba el artículo 27 constitucional para decir: “No se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimiento petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico”. Añadía: “Las leyes sancionarán a aquellas personas que realicen. la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fraccionamiento hidráulico”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, Sheinbaum no ha prohibido ni la minería a cielo abierto, que obligaría al cierre de un 60 por ciento de la minería en el país, ni la fractura hidráulica. Este 18 de febrero declaró que un grupo de expertos está considerando “si es factible el gas no convencional”, o sea, la extracción por fractura hidráulica, “con reciclaje de agua, con el uso de otros químicos, con otras formas que no tengan los impactos ambientales que hoy tiene la fractura hidráulica”. Recordó que “todo el gas que importamos de Texas viene de fractura hidráulica”.

El fracking es, efectivamente, la tecnología que ha permitido el resurgimiento de la producción de gas y petróleo de Estados Unidos, al grado de que lo ha colocado nuevamente como principal productor del mundo. Canadá, China, Argentina, Colombia, Rusia, Argelia y otros también la usan. En Argentina ha permitido elevar la producción de petróleo crudo de 480,344 barriles diarios en 2020 a 868,712 en diciembre de 2025.

La prohibición de López Obrador no se sustentaba en ningún estudio técnico. La fractura hidráulica es contaminante, pero no necesariamente más que las producciones tradicionales. “Los métodos convencionales de producción de petróleo y gas pueden afectar el agua subterránea mucho más que la fractura hidráulica”, han señalado en un estudio los hidrogeólogos Jennifer McIntosh de la Universidad de Arizona y Grant Ferguson de la Universidad de Saskatchewan. El agua que se inyecta al subsuelo para la producción convencional de petróleo y gas rebasa la de la fractura hidráulica “por un factor de 10”, según MacIntosh.

Una parte importante del agua que se inyecta al subsuelo para el fracking se recicla. La tecnología ha ayudado también a superar otros problemas ambientales. No se dice, sin embargo, que la extracción convencional genera también problemas ecológicos. Si lo que busca el gobierno es eliminar completamente los riesgos en el ambiente, tendría que prohibir la extracción de petróleo y gas, la refinación y la generación de electricidad con combustibles fósiles, lo cual provocaría un brutal desplome económico.

México se enfrenta a una disyuntiva. Si queremos ser autosuficientes en gas y petróleo, debemos aplicar las técnicas modernas que se utilizan en el mundo. Si no, nos haremos cada vez más dependientes. Actualmente México importa 74 por ciento de su gas natural, el cual genera 60 por ciento de la electricidad. O aceptamos la fractura hidráulica, y la realizamos con la mayor eficacia y limpieza que permite la tecnología, o fracturamos la economía nacional, empobrecemos a los mexicanos y abandonamos cualquier pretensión de autosuficiencia.

Controles

Los controles de precios siempre provocan una reducción de la oferta y un aumento de los precios. Los controles de alquileres de la Ciudad de México, que validó una Suprema Corte sometida al ejecutivo, harán más caro vivir en la capital del país.

www.sergiosarmiento.com