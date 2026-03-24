Derrame en el Golfo

"La preservación de nuestro ambiente no es un reto liberal o conservador; es sentido común".

Ronald Reagan

A fines de febrero se reportó contaminación por petróleo en Campeche. El 2 de marzo unos pescadores informaron que sus redes se estaban manchando de chapopote en Veracruz. Pronto se reportó contaminación en playas.

Pemex negó que hubiera algún problema: "No se ha detectado fuga o derrame alguno", señaló el 3 de marzo. "La infraestructura en la región opera con normalidad y en condiciones seguras". Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz y exsecretaria de energía, declaró también: "No hay derrame. Ya nos reportaron que no hubo derrame de algún barco, que no hubo derrame de alguna plataforma. Una de las tantas teorías o suposiciones es que puede ser alguna chapopotera que se tenga que localizar en el mar y que está soltando hidrocarburo". Para colmo, el 17 de marzo se registró un incendio en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que dejó cinco muertos y contaminó el río Seco.

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Las explicaciones han cambiado. Las autoridades ya no niegan el derrame; aseguran que es responsabilidad de un barco privado, pero no dan a conocer sus datos. Ayer la presidenta Sheinbaum declaró en la mañanera: "Sí hubo un derrame, como todos ustedes saben, de un barco. Se están haciendo todavía las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía. que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas".

Corredor Arrecifal del Golfo de México, una organización ciudadana, señaló el 21 de marzo que la mancha de contaminación se extiende ya por 630 kilómetros de línea de costa, "lo que representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Golfo de México". Las autoridades dicen que la limpieza ha avanzado un 85 por ciento, pero esta asociación responde: "Las comunidades evidencian otra realidad: la mayoría de las playas no ha recibido limpieza". Además, "La limpieza se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes". También cuestionó que se haya "centrado en playas que tienen un fin turístico y quedan sin atención aquellas que se encuentran alejadas de poblados y la Laguna del Ostión, que son hábitat de una diversidad importante de especies de flora y fauna".

Aun cuando el gobierno y Pemex dicen que el derrame fue responsabilidad de un barco privado, la asociación apunta: "Hasta este momento [21 de marzo], las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco se puede asegurar que ya no se está derramando, ni identificar y sancionar a los responsables. En comunicados se había señalado que estaba relacionado con una fuga en un barco, pero no se confirmó esta información". La asociación añade: "El derrame reportado el 20 de febrero por un equipo de investigadores en la bahía de Campeche sigue siendo una opción».

No sabemos cuál fue el barco que supuestamente ocasionó este derrame. Por lo mismo, tampoco hemos escuchado la posición de quienes lo operan. Es positivo que Pemex realice trabajos de limpieza en el mar, aunque el barco no sea suyo, como los ha realizado en el río Seco, donde la contaminación sí provino de la refinería de Dos Bocas. Hay buenas razones para pensar que el hecho de que la refinería se haya construido en una zona de manglares sujeta a inundaciones favoreció la explosión.

Los retos ahora son terminar de limpiar la zona costera, revisar la afectación de los arrecifes y delimitar claramente las responsabilidades. No olivemos que el ambiente nos pertenece a todos.

Gasolinas

Dice la presidenta Sheinbaum que Pemex ya refina el 80 por ciento de la gasolina que se consume en el país, pero la cifra real es de un 50 por ciento. Es falso, además, que Pemex gane dinero con la venta de gasolinas, como dijo; es un truco contable que se logra entregando crudo a las refinerías mexicanas a menos de la mitad de su precio real.

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