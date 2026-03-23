Recordar a Colosio

"Sabemos que el origen de

muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder".

Luis Donaldo Colosio, 6.03.1994

La figura de Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994, hoy hace 32 años, sigue siendo manipulada por quienes se han opuesto a sus ideas. Fue un político liberal, empeñado en transformar el sistema de partido hegemónico en una real democracia, pero hoy lo quieren presentar como un populista más.

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Carlos Salinas lo nombró presidente del PRI en 1988, después de la cuestionada elección de 1988, la de Manuel Bartlett. Enfrentó su primer gran reto en 1989, cuando el panista Ernesto Ruffo ganó las elecciones de Baja California. A pesar de las presiones que recibió, reconoció el triunfo de la oposición.

Participó en las negociaciones con la oposición para redactar la reforma electoral de 1990, la que creó un Instituto Federal Electoral independiente, renovó el padrón electoral, adoptó la credencial de elector con fotografía y determinó que ningún partido o coalición podría obtener más de 300 diputados ni una sobrerrepresentación de más de ocho puntos porcentuales. Son las reformas que hoy quiere borrar la 4T.

En 1992 y 1993 fue el primer secretario de desarrollo social. Impulsó el Programa Solidaridad, que ayudaba a comunidades en pobreza extrema con acciones como la construcción de infraestructura básica, escuelas y clínicas. Promovió dentro de estas acciones el trabajo comunitario para generar corresponsabilidad. Su filosofía era muy distinta a la del actual reparto de caridad a pobres y ricos.

En enero de 2024 Luis Donaldo Closio Riojas pidió a los políticos que dejaran de manosear el homicidio de su padre para "sacar raja política", pero López Obrador se negó: declaró que el asesinato fue un "crimen de Estado" y buscó involucrar a Genaro García Luna, su villano favorito, quien en 1994, con 26 años, era un funcionario menor del Cisen. La FGR obedeció y presentó acusaciones contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del Cisen, por haber realizado el segundo disparo. El problema es que no pudo hacerlo. Está comprobado que los dos los hizo Mario Aburto con el mismo revólver. El primero, directo a la cabeza, quedó grabado en video. El segundo, a quemarropa, atravesó el vientre del candidato; la ojiva quedó en el suelo, fue recuperada y las pruebas periciales demostraron que provenía del Taurus .38 de Aburto.

Trece videos y cientos de fotografías comprueban que Sánchez Ortega no se encontraba cerca de Colosio para disparar a quemarropa. La FGR argumenta que "pudo estar en una posición semiflexionada": sí, "pudo". Sin embargo, entre cientos de testigos ninguno vio la inusitada figura de un hombre que se movía en cuclillas al lado del candidato. Sánchez Ortega tenía una mácula de sangre de dos centímetros en su ropa, que pudo provenir de un contacto con el cuerpo del candidato cuando fue trasladado a una ambulancia. Dio también positivo a una prueba de rodizonato de sodio, pero estas pruebas no son infalibles.

Para hacer el segundo tiro Sánchez Ortega, siempre agachado, debió tomar el revólver, disparar y devolvérselo a Aburto en 2.14 segundos porque este lo tenía cuando fue detenido. Aburto, sin embargo, estaba forcejeando con Vicente Mayoral. El gobierno ha empujado a la FGR a encarcelar a un inocente, como el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla en 1995 cuando acusó a Othón Cortez de ser el segundo tirador.

Conocí y respeté a Colosio. Es importante recordar sus ideas y sus críticas a "la excesiva concentración del poder". Buscaba superar el régimen de partido hegemónico al que hoy quiere regresar la 4T. Es inmoral manipular su homicidio para "sacar raja política".

Donatarias

Hacienda está cancelando donatarias a diestra y siniestra para que no puedan seguir ayudando a la sociedad mexicana. Al mismo tiempo autoriza por la vía rápida una donataria, Humanidad con América Latina, para entregar ayuda al gobierno cubano, lo cual es ilegal.

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