El aprendizaje en los negocios en la era de la inteligencia artificial: más acceso, menos profundidad

Hoy en día, hablar de negocios sin mencionar la inteligencia artificial es prácticamente imposible. Desde la Cuarta Revolución Industrial, el mundo avanza a un ritmo cada vez más acelerado, y con ello también cambia la forma en la que se educan las nuevas generaciones. En este contexto, a partir de lo planteado en la revista The International Journal of Management Education, en el artículo "Inteligencia artificial y formación empresarial: ¿Qué se debe enseñar?", surgen dos preguntas clave:

¿siguen siendo relevantes las escuelas de negocios? Y, más allá de eso, ¿lo que enseñan hoy realmente sirve para lo que exige el mundo laboral?

Para empezar, existe una creciente incapacidad de las escuelas de negocios para adaptarse al ritmo de las necesidades empresariales. Modificar los planes de estudio se ha convertido en una tarea compleja, ya que son sistemas estructurados que requieren tiempo para evolucionar. Sin embargo, el entorno no se detiene, y mientras se desarrollan nuevos métodos de enseñanza, es muy probable que para cuando se implementen, estos ya hayan quedado desactualizados.

De acuerdo con el McKinsey Global Institute, al menos el 70 % de las empresas adoptarán algún aspecto de la inteligencia artificial para 2030, y el 60 % de las ocupaciones actuales podrían automatizarse en los próximos años (Bughin et al., 2018). Ante este panorama, las empresas no solo buscarán personas que sepan usar herramientas tecnológicas, sino perfiles capaces de aplicar ese conocimiento en contextos reales y cambiantes (Ransbotham et al., 2017).

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En este sentido, generar valor ya no depende únicamente del dominio técnico, sino de la capacidad de entender a fondo los problemas del negocio. Solo a partir de esa comprensión es posible formular soluciones analíticas útiles y tomar decisiones informadas. Esto implica contar con una base sólida en áreas como contabilidad, finanzas, marketing, logística y operaciones (Chiang et al., 2012), lo que retoma una idea clave: el aprendizaje no puede limitarse al acceso rápido a la información, sino que requiere profundidad y conexión entre disciplinas. Además, es fundamental la capacidad de trabajar de forma colaborativa y comunicar ideas de manera clara dentro de un equipo.

A su vez, esto exige repensar la forma en la que se está educando a los futuros profesionales. No basta con enseñar herramientas o conceptos aislados; es necesario formar perfiles capaces de integrar conocimiento y aplicarlo en contextos reales. Esto también implica construir una cultura organizacional orientada a la toma de decisiones informada, donde los datos no solo se analicen, sino que se conviertan en acciones concretas (Davenport, 2006). En este contexto, el profesional ya no solo debe entender la tecnología, sino también saber interpretar, comunicar y dar sentido a la información que genera.

Cada vez es más evidente que la forma en la que las nuevas generaciones interactúan con la información está cambiando. La inmediatez que ofrece la inteligencia artificial ha fomentado una preferencia por respuestas rápidas, lo que reduce la disposición a profundizar, cuestionar o desarrollar un pensamiento propio. Esto puede estar afectando habilidades clave en los jóvenes, como la concentración y el pensamiento crítico. Además, se observa una menor tolerancia a procesos complejos y expectativas poco realistas sobre resultados rápidos. Si bien no es una realidad generalizada, sí señala una tendencia relevante: el acceso constante a respuestas puede estar reemplazando el esfuerzo por comprender. Esto refuerza la idea central de este análisis: hoy tenemos más acceso que nunca a la información, pero eso no necesariamente significa que estemos aprendiendo mejor.

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Sofía Navarro Aguilera es estudiante de 4to semestre de Estrategia y Transformación de Negocios en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí