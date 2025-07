“El Chicharito” no está solo. Tan es así que la carta de aparentes disculpas comienza agradeciendo “a todos los que me han apoyado”. Lo cierto es que hoy hay muchos que como él no saben qué hacer con su masculinidad en esta época en la que los roles tradicionales se han transformado.

Es perfectamente válido preguntarse cuál es el nuevo rol, pero no por ello asignar los tradicionales en los que la mujer quedaba subordinada y en desventaja. “El Chicharito” quiere volver al esquema del hombre proveedor a cambio de una casa limpia y de hijos bien cuidados. ¿Y si proveen los dos y si la responsabilidad de la casa limpia y el cuidado se comparte?

Resulta difícil pensar que, un buen día, así, de la nada, el “Chicharito” -que aunque ya no está en su mejor momento futbolístico, sigue teniendo influencia en millones de seguidores-, decidió reflexionar sobre los roles de género y grabar un video donde dice lo que cree y siente. ¿Fue una idea aislada? No lo creo. “El Chicharito” no está solo, hay toda una estrategia a nivel mundial que está buscando, con muchos recursos económicos, revertir los avances que las mujeres hemos logrado en una lucha continua de al menos un siglo.

En este espacio abordé, hace algunas semanas, lo que fue la Cumbre Mundial sobre la Mujer en México en 1975 y lo que entonces eran los temas en la mesa. Una mujer que estuvo activa en ese año y en los previos y posteriores fue Anilú Elías. Traigo a cuento su participación porque ella comenta que, en el emblemático año, decidió entrevistar a Octavio Paz para preguntarle su opinión sobre el movimiento de las mujeres. Paz respondió: “Opino que ustedes están haciendo guerra nuclear. Están atacando al poder en el núcleo. Comparadas con su movimiento, todas las demás revoluciones de la Humanidad quedan como meros epifenómenos”. Quedé boquiabierta comenta Anilú, porque la aseveración me pareció muy exagerada; pero la sorpresa mayor vino cuando yo ya estaba por irme y él ya cerraba la puerta de su apartamento. Me preguntó de pronto. ¿Y están ustedes preparadas para la contrarrevolución? No supe qué responder. No entendí entonces el significado de su pregunta. Dice la veterana feminista: “Hoy nos queda claro a todos de qué hablaba entonces. Se ha declarado en todo el mundo esa anunciada contrarrevolución. Feminicidios, secuestros, desapariciones, violaciones, castigos ancestrales y bárbaros que se vuelven aplicar son apenas una muestra de la guerra que el Patriarcado ha desatado para aplastar la lucha de las mujeres por alcanzar libertad y derechos”. “En aquellos días de 1970 había mucha piedra que picar y muchos esfuerzos apenas empezaban a hacer mella en el machismo que, en mayor o menor grado, se padece en todo el planeta”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los dichos del “Chicharito” y las reacciones generadas nos muestran qué lejos estamos de que esté claro dónde nos encontramos y qué falta por hacer para seguir construyendo una sociedad igualitaria y justa. “El Chicharito” se compromete a expresarse con mayor claridad. ¡Estuvo clarísimo lo que dijo! Tal vez lo que no ha quedado claro es que el feminismo lo que busca es la igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres. Urge seguir hablando de las masculinidades positivas y los nuevos roles para que no sólo el “Chicharito”, sino varios más, encuentren -en sus palabras- su mejor versión de sí mismos en beneficio de su entorno inmediato y de la sociedad en su conjunto.

@leticia_bonifaz

(Catedrática de la UNAM)