El ´evento´ del tren

"Se trata de una obra emblemática gracias

a la cual, de ahora en adelante, el corazón

de los mexicanos viajará por vías del tren".

Almirante José Rafael Ojeda, inauguración

del Tren Interoceánico, 22.12.2023

Como todas las obras de la 4T, el Tren Interoceánico se ha inaugurado varias veces. Quizá la ceremonia que más deba interesarnos es la del 22 de diciembre de 2023, cuando el expresidente López Obrador inauguró la Línea Z de pasajeros desde Salina Cruz, Oaxaca. "Necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones -dijo--. Hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Para ellos es este proyecto".

La obra estuvo a cargo de la Secretaría de Marina. El director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue, desde enero de 2023, el entonces vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, hoy almirante y secretario de Marina. Sin embargo, apenas dos años y seis días después de la inauguración, el Tren Interoceánico sufrió un descarrilamiento cerca de Nizanda, Oaxaca, que ha dejado 13 muertos y 98 heridos. La cuenta de X de la Secretaría de Marina se refirió primero a la tragedia como "un evento ferroviario"; posteriormente empezó a identificarlo como un "accidente".

La Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Oaxaca y la Agencia Reguladora del Transporte han abierto investigaciones. Es importante que las hagan bien, porque hay dudas sobre su independencia. Después del desplome de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México el 3 de mayo de 2021, la presidenta Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, contrató un peritaje de la empresa noruega DNV, que después rechazó poque sus conclusiones no coincidían con las de ella. Posteriormente, la información técnica de la línea fue reservada.

No tenemos hasta el momento forma de conocer las razones del descarrilamiento del Tren Interoceánico. Sin embargo, están registrados en la vía siete accidentes previos: colisiones con vehículos automotores sin víctimas mortales. El Tren Maya, un proyecto distinto, ha tenido dos descarrilamientos, sin víctimas, en movimientos de baja velocidad.

Tanto el Tren Maya como el Interoceánico fueron impulsados por el expresidente López Obrador, empeñado en revivir los ferrocarriles de pasajeros que se fueron quedando sin viajeros, al no ser competitivos frente a autobuses y aviones, hasta desaparecer casi completamente a fines del siglo XX. Las dos vías férreas se construyeron sin estudios previos de factibilidad ni proyectos ejecutivos. Ni la Marina, que construyó el Interoceánico, ni la Secretaría de la Defensa, que estuvo a cargo del Tren Maya, tenían experiencia previa. Los contratos se repartieron de manera discrecional, y por lo menos algunos se asignaron a empresas relacionadas con los hijos del presidente López Obrador. Fue el caso de las firmas de Jorge Amílcar Olán, quien suministró balasto para el Tren Maya. Ha circulado una grabación de Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos López Beltrán del expresidente, quien le dice a Amílcar Olán que "hay que pasarle su mochada" al laboratorio para analizar el balasto, y añade: "Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo.". Gonzalo López Beltrán "colaboró como honorífico" en el Interoceánico, según AMLO.

Habrá que esperar a las investigaciones sobre el accidente del 28 de diciembre. Ojalá se lleven a cabo con independencia y honestidad. También deberíamos exigir que la información técnica no se oculte, como ocurrió con la Línea 12 del Metro capitalino. Aunque supongo que, si el gobierno hubiera querido transparencia, no habría pedido la construcción de los trenes a la Marina y la Defensa.

Ausente

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no apareció ayer en la mañanera cuando el secretario de Marina, el subsecretario de derechos humanos y el director del IMSS-Bienestar se enlazaron desde la zona de la tragedia. La presidenta dijo que el gobernador había estado atento, pero no explicó su ausencia.

