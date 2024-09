El país de AMLO

Por salud mental, busquen la forma

de protegerse ante el bombardeo de mentiras

en la prensa, la radio y TV, en vísperas

del informe de EPN”.

Andrés Manuel López Obrador, 27 agosto 2014

¡Qué bonito sería vivir en ese país que describe el presidente!, un país de prosperidad y felicidad en el que “se ha demostrado que, por el bien de todos, primero los pobres”, con enormes avances en educación, salud, empleo, salarios y beneficios sociales.

Los subsidios sociales han sido el instrumento fundamental para construir ese paraíso. “A 30 millones de hogares, de 35 millones que existen en nuestro país, les llega cuando menos un programa de bienestar o reciben una pequeña porción del presupuesto público”, dijo ayer López Obrador. No sé si esos programas han mejorado la situación del país, pero sí le han dado una gran popularidad al gran líder.

El presidente afirmó en su sexto informe que “en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social conocido como IMSS Bienestar. ya es el más eficaz del mundo. No va a ser como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”. Quizá el presidente no ha tenido oportunidad de que lo atiendan en una clínica del IMSS Bienestar. Ahora, sin embargo, contamos con el apoyo de “5 mil médicos de la hermana república de Cuba, que les agradecemos mucho”. Parece broma.

“Antes, la compra de medicinas era un sucio negocio de traficantes de influencia y de políticos corruptos, hasta de comunicadores, dije comunicadores, no, mercenarios de la información. Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social”. No se ha enterado AMLO de que el anterior sistema de compras de medicamentos del sector púbico funcionaba bastante bien, pero él lo mandó primero a la Oficialía Mayor de Hacienda, después a la UNOPS, más tarde al INSABI y hoy al IMSS Bienestar, y en el camino provocó una escasez brutal de medicamentos.

AMLO dijo que el programa Sembrando Vidas, que entrega “jornales permanentes” a “433 mil campesinos”, permitió “plantar 1,158 millones de árboles frutales y maderables. Es el programa, que se oiga bien, que se escuche lejos, es el programa de reforestación más importante del mundo”. No hay, sin embargo, ningún estudio que lo confirme. Las comparaciones internacionales publicadas colocan en primer lugar a China, pero no miden la reforestación por árboles, sino por hectáreas. ¿Qué significaría plantar 1,158 millones de árboles en México en cinco años? Equivaldría a 634,520 árboles cada día, incluyendo sábados, domingos y festivos. Es una cifra imposible. En todo el mundo se plantan unos 1,900 millones de árboles al año (Pauline Kwamboke, Medium).

Fueron tantas las afirmaciones falsas en el informe que este espacio no alcanza para mencionar todas. Pero debo destacar una por el tema. Ayer López Obrador pidió una consulta a mano alzada para saber si es mejor que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo y no por el presidente y los senadores. Nadie levantó la mano para oponerse a la elección del pueblo bueno. AMLO, además, advirtió a diplomáticos y políticos de nuestro vecino del norte: en “Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces, y si quieren bibliografía que busquen La democracia en América de Tocqueville, ahí está cómo se fundó esa gran nación, a partir de la democracia”. Alexis de Tocqueville, sin embargo, dice exactamente lo contrario en esa obra: “Que se tenga mucho cuidado, porque un poder electivo que no está sometido a un poder judicial escapa tarde o temprano a todo control, o es destruido”. Quizá el presidente no ha podido leer la obra que citó.

Género

El Tribunal Electoral de la CDMX anuló la elección en Cuauhtémoc porque supuestamente la opositora Alessandra Rojo de la Vega usó expresiones de “violencia de género” contra la candidata oficialista Catalina Monreal. La violencia de género de AMLO contra Xóchitl Gálvez, en cambio, no mereció siquiera una mención en el dictamen de la elección presidencial del Tribunal Electoral federal.

