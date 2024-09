Las historias venden

Hablando de las nuevas generaciones conocidas como los “Milennials”, “Centennials” y la más chica de todas la “Generación Alfa” tienen varias cosas en común, pero hay una en particular que las distingue con respecto a las demás y es que sus periodos de atención hacia lo que se ven expuestos son realmente cortos y si no captaste su atención rápido, seguramente los pierdes y con esto estoy hablando de clases, publicidad, eventos, conversaciones con amistades, etc.

La generaciones de los “Baby Boomers o la X”, todavía conservan ese grado de atención hacia algo que estén viendo o escuchando aún y cuando no es de su completo interés, pero también tiene que ver con la educación, pues anteriormente te enseñaban a respetar a las personas que estaban hablando y tenías que poner atención, en cambio hoy las juventudes tienen demasiadas distracciones a la mano que con mucha facilidad se distraen cuando algo no capta su atención.

La gran incógnita para el ámbito educacional, publicitario y de negocios en general es ¿Cómo hacerle para que capten la atención de estos jóvenes y puedan hacerse un impacto positivo sobre lo que se quiere comunicar?

Es por esto por lo que las universidades tienen grandes retos para mejorar la forma de educar a los estudiantes que van desde los primeros semestres, así como para quienes están a punto de culminar sus estudios profesionales, por tal motivo vemos que año con año se realizan múltiples foros tanto a nivel nacional como internacional sobre la “Innovación educativa”.

En el ámbito publicitario también tienen grandes retos para que los anuncios que lanzan a los medios de comunicación capten la atención de sus clientes potenciales y que a la larga provoquen la intención de compra hacia los productos anunciados, sin embargo, también esta industria ha sufrido grandes cambios para que funcionen de forma mucho más efectiva, desde hacer anuncios apoyados en “Influencers” porque resulta que la gente le pone atención a las personas que hacen ciertas actividades y le causa curiosidad ver lo que hacen.

Como pueden observar en la mayor parte de estos casos quienes han modificado sus formas tradicionales de trabajar han incluido un elemento del cual ya he les he hablado en ocasiones anteriores, pero hoy en día quiero reforzarlo mucho más y es precisamente el “Storytelling”.

No hay como contar historias, cuentos, hazañas en las que los oyentes se sienten inmersos en el tema que les estén contando y puedan imaginar al villano, al héroe o la princesa en apuros, todo adaptado a la época y circunstancia que se esté contando.

Los Influencers han hecho un trabajo muy destacado en cuanto a la comunicación del “Storytelling”, ya que la mayor parte de sus videos tienen aunque sea una historia corta que llama la atención de las personas y todavía hay quienes saben que está tan llamativa su narración que hacen una segunda parte y provocan a sus seguidores para que si quieren escuchar la siguiente parte tienen que llegar a un determinado número de “Likes” y esto les ayuda a que sus mismo seguidores se den a la tarea de compartir las publicaciones y que le den like para que cuando lleguen al número proyectado liberen la 2ª parte y así incrementan su afluencia de manera más rápida y en ocasiones se logra hacerlo exponencialmente.

Publicitariamente hablando se usan mucho los famosos “Giva away” que son eventos en los que se provoca que los seguidores de una marca participen de manera activa en la difusión de sus redes sociales o alguna en particular, para participar en rifas de regalos, sorpresas o diversos premios, lo que también genera gran afluencia de gente y por ende provoca incrementos en las ventas.

¿Qué decir o como decir las historias?

a) Debes de usar los elementos que fortalecen a tu empresa, escuela o idea.

b) Utiliza personajes con nombres e identidades para que la gente tenga un apego hacia ellos.

c) Cuenta algo dramático que te ayude a que sientas empatía con la persona que está sufriendo.

d) Arroja una solución que involucre el producto o servicio que estás ofreciendo

Si consideras que no tienes una historia muy interesante que contar acude con los expertos en el desarrollo de estas actividades, pues seguramente podrán hacer que tu negocio, tus clases o tus eventos tengan un sentido más atractivo para todos los asistentes y te traiga varios beneficios.

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda