El presupuesto anual del INE

En lugar de asfixiar al INE, si el presidente realmente quisiera ahorrar, como dice, ¿Por qué no ahorra en reducir la plantilla de personal de PEMEX que se estima inflada en al menos 50,000 plazas, y podrían reducir sus pérdidas anuales en algo así como 18,000 millones cada año? Y . . . ¿Por qué mantiene ilegalmente en secreto las inversiones en sus tres proyectos faraónicos y oculta los padrones de “apoyos sociales” para que no se puedan auditar? ¿Por qué no propone en el presupuesto del 2023 una disminución a pensiones fabulosas como la de la Lic .Olga Sánchez Cordero, que recibe más de 300 mil pesos al mes y personal a su servicio de cuatro personas a cargo del erario entre otros privilegios?

Fue sin duda histórica, la marcha del 13 de noviembre en la que cientos de miles de ciudadanos mexicanos salimos a las calles de 60 ciudades de la República Mexicana, a hacer uso de nuestro derecho a la libre manifestación pacífica, para dejar muy claro que estamos decididos a defender y a conservar nuestra democracia para seguir perfeccionándola, y poder avanzar hacia una sociedad más justa y más ordenada en libertad y con oportunidades de educación y de prosperidad para todos.

En la marcha ciudadana quedó claro que los mexicanos nunca aceptaremos vivir en un régimen de opresión, de abuso y de concentración del poder en manos de un solo hombre ni de una camarilla de demagogos como la que hoy detenta el poder, que quieren destruir al INE o convertirlo en una dependencia de la Sría. de Gobernación para controlar los resultados electorales a partir del 2023 y después, eternizarse en el poder.

Como Institución INDEPENDIENTE DEL PODER, el INE ha garantizado desde hace casi 30 años, elecciones limpias y confiables, como lo demuestra el hecho de que han habido cientos de elecciones loca les, estatales y federales en las que han triunfado un 70% de las veces, los candidatos de partidos diferentes a los que están en el poder, incluyendo la del 2018.

El presidente teme perder la elección del 2024. Por eso miente cuando dice que su “Reforma electoral” electoral es para “ahorrar dinero, pero nadie le cree después de que organizó SU MARCHA DEL ACARREO, a un costo que se ha estimado conservadoramente en más de 1500 millones de pesos gastados en un solo día, mucho más, que lo que se ahorraría mutilando los órganos de trabajo del INE o suprimiendo los organismos electorales estatales, o reduciendo el salario de los 11 consejeros que lo integran.

El INE CUESTA A LOS CONTRIBUYENTES MEXICANOS UNA PEQUEÑA, MUY PEQUEÑA PARTE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO ANUAL: el 0.2%.

EN EL 2022 SU PRESUPUESTO FUE DE 13,914 MILLONES DE PESOS Y PARA EL 2023 SOLICITÓ 14,439 MILONES DE PESOS QUE REPRESENTAN UNA FRACCIÓN MINÚSCULA DE LO QUE NOS HAN COSTADO SUS PROYECTOS SIN SOPORTE TÉCNICO NI JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA, COMO EL TREN MAYA, EL AEROPUERTO AIFA O LA REFINERÍA DE DOS BOCAS, QUE SUMAN YA CIENTOS DE MILES DE MILLONES DE PESOS Y NINGUNO HA GENERADO ÚN SOLO BENEFICIO AL PAÍS.

Finalmente, sus dos proyectos legislativos para asfixiar económica y administrativamente al INE y controlarlo llevan el sello del fracaso.

El primero por la vía de la constitución ya fue rechazado por el congreso, y el segundo que intentará por la vía de las leyes secundarias, que no requieren la mayoría calificada (66%) pero contravienen el espíritu y la letra de varios artículos constitucionales, SÍ podría hacerlo aprobar en el congreso, a menos que el Senado de la República, por medio de sus 5 grupos parlamentarios de oposición, PAN, PRI, PRD, MC Y Grupo Plural, SE CONSERVEN UNIFICADOS y cuenten con el apoyo como ya lo hay, de una sociedad dispuesta a manifestarse nuevamente por la vía pacífica y cívica, como la del 13 de noviembre.

Ya llegó el tiempo en que los ciudadanos mexicanos somos requeridos por nuestra querida nación, para defender nuestra democracia, nuestras libertades y nuestros derechos.

Alfredo Lujambio R. alr020637@gmail.com