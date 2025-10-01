El San Luis de hoy

Muchos de nosotros caminamos la ciudad solo en pequeños tramos y por lugares regularmente transitables y limpios. Algunos de los que se esperarían estuvieran en condiciones de recorrerse amablemente, son las aceras de avenida Chapultepec- Parque Tangamanga. Pero no. Al menos no desde la esquina de la lateral del periférico hasta el edificio de departamentos antes de llegar a Sam´s.

Si usted es como yo que le que gusta llegar caminando al parque por ahí de las 7am. No lo haga a menos que vaya con escoba y recogedor, con un palo para quitar telarañas y un bote para echar todo tipo de desechos que va a encontrar durante lo que debiera ser un sendero en sintonía con lo que ofrece el parque además de las ventajas de una avenida moderna, reflejo de una civilización que se jacta de amar a San Luis.¡ah! Y unas tijeras de jardinero para los tramos en los que se tiene que bajar porque la maleza o las ramas le impiden el paso.

La verdad es que las calles de San Luis son un mugrero; uno que quizá no advertimos cuando vamos en nuestros automóviles muy contentitos.

Es raro ver cuadrillas de mantenimiento en las aceras de colonias y avenidas y cuando las vemos son porque coinciden con época de elecciones o fechas de informes de gobierno. Y eso todos lo sabemos.

Me pregunto, cuándo se nos olvidó que las autoridades son empleados de la ciudadanía y no al revés. Digo... nada más me pregunto, pero sé que están vacunados a cualquier insinuación o crítica que les cuestione su desempeño.

Otro mal urbano se concentra en la avenida Himalaya. Ahí en donde se junta la zona de antros. Pasear una tarde del fin de semana por la recién remodelada vialidad, te lleva por por otra versión de ese mugrero. Frente a los antros se acumulan los desechos propios de los bares y tugurios como vasos rojos, botellas, cajas de medicamentos, peines, ligas y pozas de pelo y por supuesto, cigarros... revelando la calidad de la decencia o la educación ¿o qué será? Conciencia cívica de antreros y antristas.... No sé cómo llamarles. Pero ahí no termina el recorrido...

Un par de cuadras adelante, vas a notar que se junta la gente en una pequeña terraza que apesta a marihuana que "no da gusto", mientras circulan carros de donde también emanan humos de aromas similares, con personajes sacados de las películas como rápido y furioso, pero mexican style.

Así que hay que, más o menos, sacarles la vuelta porque aunque sean las 6 de la tarde, la fiesta en esos rumbos ya empezó como si fuera el pre.

Ese tramo hasta un par de cuadras antes de Sierra Leona se distingue por sus antros de medio pelo en donde se venden micheladas para llevar o tomar en el recién también remodelado y "lindo camellón" – una razón más para amar a San Luis" en donde se ven las filas de jovencitos ávidos de pasarla bien.

Lo que no vemos nunca, es cualquier representación de la autoridad, regulando la vialidad o la ingesta de alcohol en vía pública. Parece como que ya no se usa eso y que está fuera de moda porque pues bueno, ya sabemos que la policía en México no se distingue por su honorabilidad. Pero quizá eso, a los votantes les parezca una razón más para amar San Luis que, en ocasiones parece tierra de nadie, rancho sin ley.

En buena onda señores de las sillas pomposas y de las oficinas impenetrables, al menos hagan como que hacen su chamba; manden la cuadrilla de limpieza a las calles, y una que otra patrullita a hacer como que vigila o desalentar el consumo de alcohol en vía pública, aunque sean las del las de su primer mandato. Las amarillas que decían poliSÍa, ¡ándele no sean gachos!

¡Ah! Y de buena fuente se lo digo señor que pela oreja para llevar el chisme a la autoridad, dígales a sus supervisores de comercio y obra que no pidan moche para abrir plazas o comercios porque como que no va con la imagen tan pulcra de los spots de esta última temporada de promoción de su ayuntamiento.

Distíngase por lo que pregona en ellos y deje la corrupción en sus direcciones para los de otros partidos o bien otras conciencias éticas. Yo "no más" le paso el tip porque no crea que no se nota el mugrero que emana de algunas de sus direcciones.

Si no, cómo vamos a creer eso de 100 razones, o que SL tiene reconocimiento por ser un ejemplo de ciudadanía inclusiva y demás discursos

¡Ándele, échele ganas para que San Luis se acerque un poco al San Luis que pretenden las campañas locales y estatales!