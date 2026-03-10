El valor de la mujer

"Las mujeres fuertes le hacen frente a los obstáculos diarios

de la vida, en ocasiones con

una lágrima, pero siempre

llevando la cabeza en alto"

Generalmente valoramos a una persona cuando es su cumpleaños, santo o recibe algún reconocimiento, sin embargo, el valor humano es de 24 horas y de todos los días. Algo similar pasa con el mejor ser de la creación, la mujer. La verdad es que la mujer ha estado recuperando algo que le pertenece... su calidad de persona. En países subdesarrollados como México, hemos perdido por siglos el apoyo y la capacidad de la mujer para tener mejores decisiones económicas, políticas y sociales, hasta hace pocos años que ha estado logrando la apertura a la que tienen por derecho natural, debido no solo a su origen, sino a su capacidad intelectual y humana mostrada, la que no se quería reconocer.

A VECES CANSADA, PERO JAMÁS VENCIDA.

En la fecha del 8 de marzo se celebra y se reconoce por las Naciones Unidas desde 1975 la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y la justicia, la paz y su participación en la sociedad. Este día se da una reflexión sobre los avances logrados, así como un llamado de acción por la igualdad de genero y la eliminación de brechas laborales y sociales. El color violeta es el color asociado a esta conmemoración y es una respuesta a la lucha de mujeres trabajadoras a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. En 1911, en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, se dedicó un día a la mujer con la intención de obtener el derecho de voto y terminar con la discriminación sexual en el trabajo. Ese mismo año, en New York, 140 trabajadoras de una empresa murieron en un incendio a causa de la falta de seguridad en el trabajo, y una multitud de 100 mil personas participaron en el funeral.

MUJER SEGURA DE SÍ MISMA, DEJA HUELLA

DONDE SEA Y BRILLA CON SU PROPIA LUZ.

Lo que está muy claro, es que los derechos de la mujer son parte inalienable, integrante e indivisible de los Derechos Humanos Universales. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. En argentina, la fecha adquirió renovado impulso desde el 2015 con la participación del movimiento "ni una menos", que visibilizó la problemática de los homicidios y la violencia machista. La ONU definió como su lema del 2026 como "Derechos. Justicia. Acción. Para todas la mujeres y niñas". Actualmente en nuestro país existen 13 mujeres gobernadoras de Estados. Este número representa un aumento significativo tras la reforma de paridad de género y las elecciones recientes. El 3 de julio de 1955, las mujeres emitieron por primera vez su voto en México. La tasa de participación económica de las mujeres pasó del 12 % en 1960, al 46 % en el 2025. La realidad es que la mujer con su capacidad y esfuerzo está tomando el papel que de siempre ha sido suyo, de primer lugar. Felicidades hoy y siempre.

P.D.UNA MUJER HERMOSA AGRADA A LA VISTA,

UNA MUJER BUENA AGRADA AL CORAZÓN. LA PRIMERA ES UNA JOYA, LA SEGUNDA ES UN TESORO. (NAPOLEÓN).

¡MÉXICO ES PRIMERO! MARZO DEL 2026.