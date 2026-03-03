Empleos y desempleos

"Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo.

La transformación da resultados".

Claudia Sheinbaum

Hay razones para estar confundidos. Por una parte, la presidenta Sheinbaum ha presumido que México es el segundo país con menor desocupación en el mundo. Ayer en la mañanera el director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que en febrero se crearon 157,882 puestos de trabajo formales y que en el año se han acumulado 217,299, un aumento anual de 1 por ciento. "El empleo formal con buenos salarios sigue creciendo", declaró. Por otra parte, algunos periódicos han afirmado que el mercado laboral eliminó 705 mil empleos en enero, mientras que el propio IMSS reportó que en enero de 2026 se perdieron 8,104 empleos formales, después de una caída de 320,692 en diciembre de 2025.

Para empezar, México no es el segundo país con menor desempleo. Nos encontramos en el lugar 28, según las cifras de desempleo por países recopiladas por el Banco Mundial. Además, los números del IMSS, que son de empleos formales registrados en la institución, no tienen nada que ver con los del INEGI, que se recaban en una encuesta que considera ocupadas a las personas que han trabajado un solo día en una semana, sin importar si tienen o no un puesto formal o si recibieron un pago. El ISSSTE no da a conocer cifras de empleo, tampoco los gobiernos estatales o municipales.

Las cifras del IMSS han sido hasta ahora confiables. El incremento de 157,882 empleos que reporta Robledo reflejaría un rebote tras la caída de enero, pero no tiene lógica que diga que la suma de los empleos de enero y febrero es mayor que la de febrero si en enero se perdieron empleos.

Según los datos que ayer dio a conocer Robledo (el IMSS todavía no emite su comunicado mensual), en los 12 meses terminados en febrero de 2026 se crearon 96,923 puestos de trabajo, un aumento anual de 0.4 por ciento. No es, sin embargo, una buena cifra, si consideramos las necesidades de empleo de quienes están ingresando al mercado laboral. Desde hace mucho se dice que México necesita crear cuando menos un millón de empleos al año. Tenemos una población económicamente activa de 61.3 millones; un millón de empleos nuevos al año representarían apenas un crecimiento de 1.6 por ciento, pero estamos generando menos de una décima parte.

Las notas periodísticas que han afirmado que en enero "se eliminaron 705,427 empleos, la mayoría formales", no tienen sustento en la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo del INEGI que citan como fuente. La encuesta registra un aumento de 229,097 personas ocupadas entre enero de 2025 y el mismo mes del año actual, aunque sí señala que la población ocupada en la informalidad laboral en enero de 2026 fue de 32.7 millones. La tasa de informalidad subió así de 54.1 a 54.9 por ciento de la población económicamente activa.

Cuando se hacen comparaciones internacionales, como ha hecho la presidenta, hay que tener cuidado porque la naturaleza de la ocupación en México es muy distinta a la de los países desarrollados. México tiene, efectivamente, una tasa de desocupación baja, de 2.7 por ciento contra 5.5 por ciento de Dinamarca u 8.7 de Suecia; pero en enero de 2026 en México 2.5 millones de "trabajadores", 4.1 por ciento", no recibían ingresos por su labor. ¿Se les consideraría ocupados en Suecia o Dinamarca?

Es verdad que hemos visto un repunte en el empleo formal en febrero y que los salarios promedio en la formalidad sí están aumentando. Pero el crecimiento del empleo formal es muy bajo, la informalidad está subiendo y hay millones de supuestos trabajadores que no reciben ningún ingreso. No es realmente una situación para presumir.

