Eros y carnaval

Ya pasó el día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Hoy, si todo va bien, es fin de semana de carnaval, fiesta pagana que continuará hasta el martes, como despedida (se supone) a los excesos de todo tipo antes de la abstinencia y recato (se sopone) que inicia con el Miércoles de Ceniza y el inicio de la cuaresma. Pero escribir sobre el amor no tiene fecha, y el pretexto lo da san Valentín, versión cristianizada del griego Eros, hijo de Afrodita (Cupido y Venus en su versión romana). Total, ya pasó una semana de la presentación del portorriqueño Bad Bunny en el Supertazón y mucha gente sigue hablando de ello.

Hace más o menos un año, durante otro show de medio tiempo del Supertazón, el rapero Kendrick Lamar declaró "La revolución está a punto de ser televisada". Este año pareciera que hubo otra revolución televisada, o así nos lo han vendido, con el espectáculo de Bad Bunny. Su "cree en ti" y la mención a los países de América Latina se han propuesto como mantras y han surgido muchos nuevos admiradores del cantante, actor y productor. Hasta la Academia Puertorriqueña de la Lengua lo reconoció por contribuir "a la valoración y visibilidad de una lengua que cuenta con más de 600 millones de hablantes en el mundo".

Lo que puede ser importante pero no se televisa o aparece en video desaparece del foco de interés de mucha gente. Por eso hay que celebrar lo íntimo entre tanta parafernalia de san Valentín. Como se dirá el próximo miércoles, somos polvo. Hay que vivir el hoy con abrazos y apapachos. Más allá de los espectáculos y los escándalos.

Esta semana fue el cese fulminante de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública) y ha dicho que no se va hasta ver el despido en papel. Habría que ver el fondo, a fondo. También se han "rebelado" ante el Gobierno Federal, aunque "blofeando", Monreal en Zacatecas y Velasco en San Luis Potosí. ¿Coincidencia? En el amor se habla de un hilo rojo invisible (¿?), en política no sé de qué color sea el hilo, aunque parece negro.

Según la teoría del antropólogo Robin Dunbar, hay límites para las amistades que podemos tener en nuestra vida. Creó el llamado "Número de Dunbar", que nos habla de que tendremos unas 150 relaciones significativas, más allá de"conocidos" o "compañeros" de escuela o trabajo. Se trata de una vinculación que implica continuidad, reconocimiento mutuo y un cierto nivel de atención sostenida. «Esa capacidad está vinculada al tamaño de la neocorteza humana, la región del cerebro asociada con la memoria social y la empatía. Dunbar observó además que las relaciones sociales no tienen el mismo peso. Se organizan en capas: 5: Círculo íntimo (familia cercana, mejores amigos). 15: Amigos cercanos. 50: Buenos amigos, gente de confianza. 150: Contactos significativos, el límite máximo de una comunidad cohesionada. 500: Conocidos. 1500: Personas que llegamos a conocer a lo largo de la vida».

Quizá. Tengo muy buenos amigos y amigas, y muchos conocidos, y muchos desconocidos(as) que medio me ubican por mis letras. No cuento cuántos son, lo agradezco. A veces no expresamos bien y a tiempo cuánto queremos a esas 150 personas, pero de verdad las abrazo desde esta columna. Es un honor compartir memoria y vivencias (buenas y malas, a favor o en contra, mucho o poco tiempo). Soy feliz con esas amistades y en el amor de pareja y de familia. Cada día es un milagro por tantas coincidencias.

En una época en la que un adolescente puede acuchillar a un compañero de escuela ante el aplauso de otros, o cualquier conductor balea a otro por ´mírame y no me toques´ se requiere otra política. El amor también es político, demanda ternura y diálogo. De lo romántico a lo erótico y de lo económico a lo afectivo, es un derecho y una obligación.

Me despido esta semana con unos versos de Rubén Darío: «Piruetea, baila, inspira / versos locos y joviales; / celebre la alegre lira / los carnavales. // Sus gritos y sus canciones, / sus comparsas y sus trajes, / sus perlas, tintes y encajes / y pompones. // Y lleve la rauda brisa, / sonora, argentina, fresca, / ¡la victoria de tu risa / funambulesca!»

