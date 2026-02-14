Basura o residuos urbanos: Nuestra producción mundial, aumentando sin freno

La producción mundial de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, es decir la basura que generamos directamente en nuestra vida diaria en nuestras casas y nuestro entorno cercano, supera los 2,000 millones de toneladas anuales, de los cuales 52 millones de toneladas son plásticos con los que convivirán nuestros descendientes por los próximos 400 a 800 años. A este ritmo se espera en al año 2050 produzcamos cerca de 4,000 millones de toneladas mensuales. Imaginemos a nuestros hijos y nietos conviviendo con el doble de la basura con la que convivimos actualmente nosotros, dentro de tan sólo 24 años.

Como hemos visto a través de esta columna, la producción de toda clase de contaminantes, incluida la basura doméstica, va en proporción directa con nuestro nivel económico personal a nivel MICRO o bien al nivel económico de cada país a nivel MACRO. Aquí es donde entra el tema de la INJUSTICIA SOCIAL, ya que el 15% más rico de la población mundial produce el 50% de la basura de todo el mundo, la que queda depositada en las zonas geográficas más pobres del pueblo, la ciudad, el país o el mundo.

El país más generador de basura en el mundo son nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, que producen 265 millones de toneladas anuales, es decir el 12% de la producción mundial de basura, logrando un promedio de 3 kilogramos por persona por día, mientras el promedio mundial es de 1.2 kilogramos por persona por día.

A nivel mundial se recicla menos del 20% de la basura que producimos todos los Homo Sapiens del mundo, incluyéndonos cada uno de nosotros. Y se calcula que el 70% acaba en los llamados RELLENOS SANITARIOS que no tienen nada de sanitarios. El restante 10% acaba en nuestro medio ambiente, principalmente en ríos, mares y cuerpos de agua.

La gestión de todos estos residuos se estima que tiene un costo anual de 252,000 millones de dólares, sin ser la solución que necesitamos, ya que como vemos el 80% de la basura queda con nosotros y está en el medio ambiente cerrado, que es toda nuestra CASA-PLANETA, no tiene a dónde ir y sólo estamos "metiendo la basura bajo la alfombra".

Los desechos sólidos urbanos se pueden clasificar en función de su composición en orgánicos, inorgánicos, plásticos, vidrios, papel, etc. En el caso de Latinoamérica se calcula que la mitad de los desechos que producimos son orgánicos, principalmente alimentos desperdiciados.

En la clasificación de países más limpios y países más sucios podemos destacar que los más limpios del mundo son: FINLANDIA, ISLANDIA, SUECIA, DINAMARCA, ESLOVENIA, ESPAÑA, PORTUGAL, ESTONIA, MALTA Y FRANCIA, mientras que los países más sucios del mundo son: BANGLADESH, PAKISTÁN, INDIA, AFGANISTÁN, BAHREIN, MONGOLIA, KUWAIT, NEPAL, EMIRATOS ÁRABES y NIGERIA.

Como hemos visto por medio de esta columna, también la producción de basura es inversamente proporcional al nivel de cultura de los habitantes. Todos los países más limpios del mundo están en Europa, que es el continente con mayores índices de educación y cultura. Por el contrario, los países más contaminados por toda clase de desechos están en Asia y África, donde están los niveles de ignorancia y falta de educación más grandes del mundo. En este caso destacando con los nada honrosos primeros tres países más contaminados del planeta los que conforman el SUBCONTINENTE INDIO y que son BANGLADESH, PAKISTÁN y LA INDIA.

Como ciudades, la más limpia del mundo es COPENHAGUE en Dinamarca, que como característica cuenta con 700,000 bicicletas que son utilizadas como medio de transporte del 62% de sus habitantes.

La ciudad más contaminada del mundo es NUEVA DELHI en la India que, junto con otras 21 ciudades indias, forman parte de las 30 ciudades más sucias y contaminadas del mundo.

En nuestro entorno, en México tenemos una mezcla de lo anteriormente expuesto, ya que hay ciudades y pueblos como San Miguel de Allende que son demasiado limpios y ciudades periféricas de la CDMX que son un auténtico basurero. En cada una de nuestras ciudades podemos ver ese doble juego de limpieza y suciedad. Lo que nos toca hacer en lo personal es bajar a nuestro consumismo que nos hará automáticamente bajar a nuestra producción personal de basura. Puede ser relativamente fácil para cada uno de nosotros en nuestras familias ver si estamos arriba o debajo del promedio mundial de 1.2 kilos por día por persona de producción de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, mejor conocidos como basura.