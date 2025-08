Es la verdad

La nieta mayor de doña Charolita fue de compras a San Antonio, Texas. Al regresar del viaje le comentó a su abuela: “Vengo muy gastada del otro lado”. “¡Válgame Dios! -se sobresaltó doña Charolita-. ¿Pos qué hiciste?”... “La democracia es la peor forma de gobierno, pero no existe ninguna otra mejor”. La frase se atribuye a Winston Churchill, extraordinario decidor de frases, tanto que se ha dicho que en tiempos de la Segunda Guerra el Imperio Británico resistió el asedio de la Alemania nazi gracias a la RAF y a la oratoria de Sir Winston. Sin tratar de competir con el gran Primer Ministro, en el Potrero dicen que la cabra es en el campo muy latosa, en la mesa muy sabrosa y en la bolsa muy ruidosa. Esto último porque la venta de su leche, su carne y sus crías rinde abundantes dineros. Pues bien: la democracia es igualmente muy latosa, por sus grillas; su propaganda muy ruidosa y su realización muy costosa. Una buena característica posee, sin embargo: los errores de la democracia pueden corregirse con más democracia, a diferencia de los yerros cometidos por las dictaduras, que no tienen remedio, pues por principio de cuentas no son reconocidos -los dictadores tienen siempre otros datos-, y luego porque quienes los cometen no permiten que sus equivocaciones sean enmendadas. Tal es el desdichado caso de nuestro país. El primer atisbo democrático del México moderno se presentó en 1997, cuando el partido en el poder perdió el control de la Cámara de Diputados. En los días previos a esa elección crucial yo terminaba siempre mis artículos con esta frase: “Un voto por el PRI es un voto contra México”. Luego, en 2000, vino la transición democrática, que el entonces Presidente Zedillo salvó de la amenaza autoritaria, dispuesta a impedir esa transición mediante lo que habría sido un golpe de estado. Recuérdense las palabras de Fidel Velázquez: “Con las balas ganamos el poder, y sólo con las balas nos lo podrán quitar”. En manos de los ciudadanos la organización de las elecciones y el recuento de los votos, se fincó una incipiente democracia que iba por buen camino, perfeccionándose paulatinamente, hasta que López Obrador la degolló para instaurar su régimen autocrático, demagógico y, según todos los indicios, dinástico. Decir que la democracia ha muerto en México no es exageración catastrofista: es la verdad. El INE y la Suprema Corte se convirtieron en instrumento del Estado, y de ese modo los ciudadanos perdimos la facultad de elegir. En eso consiste precisamente la libertad: en la posibilidad de elegir, ya sea entre dos candidatos o entre dos marcas de jabón. Este país es ahora menos democrático, menos libre y con menores posibilidades de desarrollo tanto económico como político y social. Yo, que viví y critiqué con inútil empecinamiento las corrupciones del PRI y las ineptitudes del PAN, veo ahora mayores corrupciones y más grande y nociva ineptitud. Para colmo es falso que AMLO se haya ido a La Chingada. Está detrás del trono, en el Palacio Nacional. Desde luego lo que digo carece de la contundencia y la sonoridad de las frases de Churchill, pero tiene el mérito de describir una realidad... Aquel espía fue detectado por la Gestapo. Seguido de cerca se refugió en un convento. Cuando entraron al claustro sus perseguidores se ocultó bajo el amplio hábito de una de las sores. Ahí sintió inoportunos ímpetus de carnalidad, y puso la mano en una de las marfilinas piernas que tenía a su alcance. Elevó el tacto en busca de regiones más apetecibles, hasta que oyó una voz poco monjil que le advirtió: “No subas más la mano, compañero, porque te vas a llevar una sorpresa. Yo también soy un espía”... FIN.