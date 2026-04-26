La llegada esta última semana a SLP del representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, es sin duda, un momento significativo y fundamental para el estado. La visita se llevó a cabo dentro del marco del reconocimiento internacional asignando a la ciudad como "Ciudad Creativa en Literatura". Este reconocimiento, tomado en aislamiento, es un gran logro, pero su importancia va mucho más allá de ello.

En sí, la visita subraya el posicionamiento de la capital potosina como una de las pocas ciudades internacionales con tres reconocimientos activos dentro de redes de la UNESCO, al ser parte de las Ciudades Patrimonio, Ciudades del Aprendizaje y Ciudades Creativas. "Son pocas las ciudades en el mundo que forman parte de estas redes, y San Luis ha hecho un trabajo muy importante siguiendo el espíritu de la UNESCO", indicó Morales. Pero cuál , nos podemos permitir preguntar, ¿Es el espíritu de la UNESCO?

Hoy en día es fácil pensar que se trata de temas de patrimonio, de lo ya cumplido, pero en realidad estas distinciones son un reconocimiento activo, ya que se basa en «construir la paz mediante la cooperación intelectual y moral», reconociendo que «puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz». Es decir, son valoraciones de mérito, pero además son bases que se tienen que vivir en el momento, y seguir construyendo para el bien de futuras generaciones. La cooperación intelectual y moral, entonces, se establece en la cultura, la creatividad y la historia, las cuales son herramientas para construir sociedades justas, humanas y responsables. En su conferencia, Andrés Morales enfatizó estos valores, considerando cómo contribuyen a la construcción de una sociedad más incluyente, con mayores oportunidades para sus ciudadanos, y sobre todo, cómo se fortalece el tejido social a través de estos ejes, promoviendo comunidades más educadas y participativas.

Visto así, dos conclusiones llegan a la mente. La primera es que, para nuestros tiempos, estos son pensamientos que hasta se podrían considerar revolucionarios, considerando que hablan de un bienestar holístico y una población educada, consciente, flexible y resiliente. El consumidor en estos contextos es una irrelevancia, decoración sobre el pastel. Y la segunda, es que estas son responsabilidades de todos en un contexto cívico donde hay una sociedad movida y comprometida. Se entiende que una población enérgica y culta es la fundación de todo lo que se construye encima. Claro que podemos celebrar los nombramientos, como bien se debe, pero más que nada lo que estamos festejando (o debemos reconocer) es la capacidad bruta de los potosinos en trabajar por un bien común, por un futuro para todos, y a la vez entender que más allá de un fin, todo esto significa un inicio.

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Es una carrera sin opositores en la cual todos estamos involucrados, y donde entendemos que la educación no solo se lleva a cabo en las aulas, sino que las trasciende, desarrollándose en todos los espacios urbanos, incluyendo contextos sociales, culturales, deportivos, públicos. Sí, aprendemos en la cancha, y en la tienda de la esquina, y caminando el perro, y hablando con el vecino, y por supuesto que también en el museo, y en el mercado. No hay momento en la vida en que no estemos aprendiendo. UNESCO lo reconoce, y lo celebra en SLP con los nombramientos.

Todo apunta a un gran futuro para SLP, estado y capital. Esto no quiere decir que no existan problemas por resolver, o dificultades actuales, pero el trabajo consistente en alinearse con los principios internacionales de desarrollo urbano integral, y con este esfuerzo continuo que se está haciendo, generar cada vez más una gran capacidad y voluntad en el ciudadano para enfrentarse con las dificultades que surgen. Lo que se está construyendo no es una sociedad sin desafíos, sino una sociedad con la capacidad de tener una visión de futuro, con la aptitud, competencia y facultades para enfrentarse a los inconvenientes que puedan surgir.

Jon Bonfiglio radica en el norte de México y es Corresponsal

de América Latina, cubriendo la zona para varias fuentes

internacionales, incluyendo Times Radio en Reino Unido, la emisora

nacional ABC en Australia, LBC en Londres, entre otros. Bonfiglio

también presenta el podcast ´World Cup ETC´ y habla sobre el fútbol

mexicano para TalkSport en Reino Unido.