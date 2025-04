Estados Unidos -Vs- China

Resiliencia: aceptar

el dolor, aprender de él y seguir adelante con virtud. No quejarse,

no rendirse,

solo fortalecerse.

Parece que a 100 días del nuevo gobierno de EU con Donald Trump al frente, se ha desatado una guerra económica con decenas de países, unos aliados de siempre, y otros no, pero la afectación de los nuevos aranceles impuestos por este nuevo gobierno a todo o casi a todo lo que se mueve en el comercio internacional ha afectado las bolsas de valores a nivel mundial, además, ha detenido proyectos de inversión en múltiples naciones y esto es el resultado de la posición política y económica de EU. Durante el año 2024, EU importó $ 3.2 billones de dólares y sólo exportó $ 2.4 billones de dólares. El comentario del presidente Trump es que su país no puede continuar con un déficit fiscal de esa magnitud, y por ello está llevando el proceso de sobre aranceles para equilibrar su balanza comercial. Esta medida a causado un rechazo general en la economía mundial y también en un gran número de ciudadanos norteamericanos, y como prueba se dieron manifestaciones en 1,400 ciudades de la Unión Americana. Los 330 millones de habitantes que tiene EU están ya sufriendo una inflación y una baja en el crecimiento económico. Sus vecinos Canadá y México no tuvieron deferencia alguna y también están padeciendo los mismos efectos. La Unión Europea (27 naciones) también fue afectada por estos aranceles y en especial, esta política está dirigida a la segunda economía del mundo, China.

El conflicto comercial entre EU y China ha generado varias consecuencias negativas para la economía global, incluyendo la disminución del comercio internacional, el aumento de aranceles y otras medidas proteccionistas que han reducido significativamente el comercio entre ambos países. Se ha dificultado la inversión, tanto en EU como en China. Se ha dado un impacto en los mercados financieros creando una volatilidad e incertidumbre en los inversionistas. Aumenta el precio de los bienes a los consumidores de ambos países. Las empresas han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones comerciales, incluyendo la búsqueda de nuevas fuentes de suministro y relocalización de la producción. Esta guerra comercial ha llevado un reajuste en las cadenas de suministro globales, y algunas empresas han trasladado la producción a otros países para evitar los nuevos aranceles. Sectores como la electrónica, la agricultura y la industria automotriz, han sido especialmente afectadas por esta guerra comercial, con pérdidas económicas para las empresas y los consumidores.

Si este conflicto comercial se intensifica, se originarán consecuencias muy negativas para la economía global, incluyendo una recesión económica. China es el segundo proveedor de bienes a la Unión Americana (después de México) con un 15.5 % de sus compras totales. Las importaciones chinas impusieron un sobre arancel como respuesta a lo iniciado por el gobierno de EU al carbón, al gas natural licuado, al petróleo crudo, maquinaria agrícola y ciertos automóviles. China también anunció algo muy especial en las restricciones a las exportaciones de minerales esenciales para la tecnología de punta. Lo sucedido está llevando a estas dos naciones a una guerra comercial ruinosa. La creación de acuerdos y tratados de libre comercio, son para poner fin a guerras comerciales. En 1947, fue creado el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) con el objetivo de reducir aranceles y promover el comercio internacional. El comercio entre China y EU durante el 2024, fue de $ 585 mil millones de dólares, de los cuales China le vendió a EU $ 440 mil millones de dólares y EU le exportó $ 145 mil millones de dólares. Actualmente se están aplicando algunas represalias contra empresas estadounidenses asentadas en China como APPLE, GOOGLE y NVIDIA y con ello, también habrá contestación del gobierno norteamericano para empresas chinas ubicadas en EU. Esta es una guerra de ricos que está afectando a la economía mundial. La lucha por el poder económico y por la supremacía política.

