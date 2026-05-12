Estancada economía

"La economía del país es muy sólida, muy fuerte, gracias al humanismo mexicano".

Claudia Sheinbaum, 27.02.2025

Una y otra vez lo dijo López Obrador y hoy lo reitera la presidenta Sheinbaum. El expresidente afirmaba que la economía va "no bien, requetebién". Este pasado 15 de enero la mandataria Sheinbaum afirmó: "Vamos bien, la economía va bien. ¿Qué queremos? Fortalecer y acrecentar las inversiones en el país para la generación de empleo con justicia, como siempre lo hemos dicho".

Los resultados, sin embargo, han sido contrarios a las declaraciones. Aunque Andrés Manuel se quejaba de la tasa de crecimiento de solo 2 por ciento anual de los sexenios anteriores, en su gobierno, de 2019 a 2024, se registró solo un promedio de 0.9 por ciento. En 2025, primer año completo de Claudia Sheinbaum, la cifra bajó a 0.8 por ciento.

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El 2026 no nos ha traído hasta ahora un alivio. Si bien Hacienda pronosticó una expansión del PIB de entre 1.8 y 2.8 por ciento, los resultados del primer trimestre han sido decepcionantes. Según la estimación oportuna del INEGI, el producto interno bruto sufrió una contracción de 0.8 por ciento trimestral. En la comparación anual sí hay aumento, pero solo de 0.2 por ciento.

La inversión productiva la ha buscado el gobierno en reuniones con los directivos de los principales grupos corporativos del país, pero sigue de capa caída. A pesar de los compromisos de los capitanes de empresas en Palacio Nacional, la formación bruta de capital fijo registró una caída anual de 3.58 por ciento en febrero. No es una excepción. Durante 18 meses consecutivos el monto se ha reducido. Desde septiembre de 2024 todos los registros han sido negativos.

La presidenta presumió hace unos meses que México cerró 2025 como el segundo país con menor desempleo en el mundo, pero ayer el Banco Mundial nos colocaba en el lugar 28. La generación de empleo formal ha sido débil. En abril el IMSS reportó la creación de 23,923 empleos formales, una cifra pequeña para dar ocupación a quienes ingresan al mercado laboral y a quienes trabajan en la informalidad. En los últimos 12 meses se crearon 330,935 empleos formales, un aumento de 1.5 por ciento sobre el período anterior, pero 159,479 son de conductores de plataformas digitales, como Uber, que ya tenían ocupación formal. Del lado positivo, el sueldo de los trabajadores formales subió 7.1 por ciento anual, cifra superior a la inflación, pero no todos los mexicanos tienen la suerte de encontrar empleo formal. Un 55 por ciento labora en la informalidad.

El estancamiento de la economía ha ocurrido, además, en unos años en los que, a pesar de las promesas de austeridad republicana y pobreza franciscana, el gasto y la deuda del sector público han subido fuertemente. En 2018 el sector público tuvo un gasto neto de 5.8 billones de pesos, mientras que la deuda pública neta era de 10.5 billones (octubre de 2018). Para este 2026, Hacienda ha presupuestado un gasto neto de 10.1 billones de pesos. La deuda neta alcanzaba 18.1 billones de pesos en julio de 2025, pero está presupuestado que supere los 20 billones al cierre de 2026. Mucho gasto y deuda, poco crecimiento,

Tanto la presidenta como el secretario de hacienda Édgar Amador dicen que los problemas vienen de Estados Unidos, pero nuestro vecino ha venido creciendo desde 2018 a una tasa superior a la mexicana, mientras que las exportaciones mexicanas han aumentado también a pesar de las erráticas políticas del presidente Trump. Más bien habría que aceptar que algo se está haciendo mal en México, un país con gran potencial económico, pero que crece menos del 1 por ciento anual.

Desapariciones

Ya no es solo el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada o el Alto Comisionado de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe crítico, Desapariciones en México, con 40 recomendaciones para nuestro gobierno, que insiste que está atendiendo bien el tema.

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