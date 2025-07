Extorsión en México: el legado de la impunidad

La extorsión en México refleja el problema estructural de impunidad que tenemos. Si no se analizan las causas detrás de esta crisis de Estado de Derecho no habrá estrategia nacional que nos permita combatirla. Esta semana el gobierno federal anunció la creación de la estrategia nacional contra la extorsión, y aunque es de celebrarse que se ponga al centro de la agenda de seguridad este delito al alza, conviene analizar algunas de las cosas que se tienen que aclarar y considerar para que esta estrategia funcione.

La cifra negra y las razones de la falta de denuncia

Cuando se analiza el tema de la extorsión en México se tiene que considerar que es un delito que va al alza en el país y que no se denuncia. Las razones para esto se repiten año con año en las encuestas de victimización con poca variación: la gente no denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo, porque asumen que no va a pasar nada, porque no saben cómo denunciar y por desconfianza en la autoridad. La estrategia contra la extorsión anunciada esta semana intenta incidir en los primeros 3 puntos del problema de la falta de denuncia al concentrar todos los esfuerzos de reporte y denuncia en un único número, el 089. Sin embargo, deja de lado el problema de la falta de confianza en la autoridad. Aunque se garantiza que el reporte será anónimo, no queda claro ni se ha comunicado qué se hará cuando se informe de un tema de extorsión que involucre a un funcionario y qué se hará para también investigar y sancionar estas faltas. Por otro lado, el tema de la extorsión incide sobre todo en el miedo que se genera en la víctima en que al reportar el delito habrá un escalamiento de la violencia que se enfrenta. ¿Qué tipo de garantías se dará al tipo de denunciante de acuerdo con el reporte que realicen? Sin una estrategia conjunta de protección a denunciantes no se podrá hacer frente al delito de extorsión.

El problema de la falta de investigación y la falta de sanción

El siguiente gran tema de la extorsión en México es que además de que es un delito que no se denuncia es que es un delito que se investiga y sanciona poco. Gran parte de la estrategia anunciada intenta incidir en este punto al promover y facilitar el reporte y proponer una modificación de ley que haga que este delito se investigue de “oficio”. Sin embargo, en este tema como con el tema de la impunidad en el país el gran meollo del asunto está en la falta de capacidades instaladas de investigación que conduzcan a sanciones. Aunque se anuncia la creación de unidades antiextorsión locales, y un fuerte componente de actuación interinstitucional, conviene reforzar el tema de investigación que termine en sanciones y no en carpetas de investigación abiertas que no logran judicializarse.

La falta de un plan de persecución por tipo de delito

El otro gran tema de la extorsión en el país es que además se ha diversificado. No es lo mismo la extorsión telefónica, que el cobro de piso, así como la variedad de mecanismos de intimidación y violencia que se utilizan para que este delito se cometa en el país. Para poder hacer frente a este delito se tiene que hacer y socializar un plan de persecución nacional para explicar las diversas modalidades de extorsión, así como las diversas respuestas institucionales que se darán de acuerdo con el tipo de delito. Explicar lo que hará la autoridad en cada caso es vital para que la ciudadanía recobre un poco de la confianza perdida. Por otro lado, urge comunicar cómo se hará para que las unidades antiextorsión locales no sean cooptadas y exista apoyo a nivel federal en casos en los que requiera de acuerdo con la gravedad del caso.

A manera de conclusión quiero señalar otro tema: el tema del lenguaje. Y es que, aunque podría parecer que no tiene cabida en una estrategia contra la extorsión, es fundamental comunicar de una forma clara y accesible lo que hará la autoridad en este caso. El lenguaje y la explicación clara y amena de qué hacer al ser víctimas de un delito son indispensables. Para todas las personas que fueron víctimas de un delito de extorsión o de otro tipo, los invito a revisar la plataforma denuncia.org que creamos en Impunidad Cero para explicar qué hacer ante estos casos.

@itelloarista

(Especialista en temas de justicia y anticorrupción)