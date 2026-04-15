Supongo que los árboles tienen su propio lenguaje, así como tienen tonos de verde, variedad de formas y tamaños de hojas, de cresta y de ramas.

Cuando voy al parque por las mañanas cantan al día, silban entre ramas y se acarician y se mecen si el viento les ayuda.

Quisiera llamar a cada uno por su nombre, pero me temo que solo conozco muy pocos, pero eso no impide que me permitan tomarles alguna foto que comparto par dar los buenos días a quienes prefirieron quedarse entre las sábanas o apresurando el día y sus afanes.

Yo me ahuyento el sueño imaginando lo que ve y escuchan a: centenas de paseantes, deportistas y paseados que disfrutan ese oasis urbano a tiro de piedra.

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Qué mal que lo cuidemos tan poco, qué terrible el escándalo de los micrófonos en los eventos que han de sacudirlos hasta las raíces, así como la pirotecnia a los perros; pero a quien tiene el poder frenar los escándalos del parque y los cuetes en los barrios, se les escurre y no quien haga nada para evitarlo.

Yo me he habituado a los audífonos y estoy entrenando a mis perros a usar unos tapones que los aíslen y eviten que se estremezcan cada fiesta de patrono, funeral de barrio o santo común de cualquier día.

Los árboles parecen entenderlo mejor que las autoridades ¿lo crees?