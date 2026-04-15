logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Fábula

Por Marta Ocaña

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A

Supongo que los árboles tienen su propio lenguaje, así como tienen tonos de verde, variedad de formas y tamaños de hojas, de cresta y de ramas.

Cuando voy al parque por las mañanas cantan al día, silban entre ramas y se acarician y se mecen si el viento les ayuda.

Quisiera llamar a cada uno por su nombre, pero me temo que solo conozco muy pocos, pero eso no impide que me permitan tomarles alguna foto que comparto par dar los buenos días a quienes prefirieron quedarse entre las sábanas o apresurando el día y sus afanes.

Yo me ahuyento el sueño imaginando lo que ve y escuchan a: centenas de paseantes, deportistas y paseados que disfrutan ese oasis urbano a tiro de piedra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Qué mal que lo cuidemos tan poco, qué terrible el escándalo de los micrófonos en los eventos que han de sacudirlos hasta las raíces, así como la pirotecnia a los perros; pero a quien tiene el poder frenar los escándalos del parque y los cuetes en los barrios, se les escurre y no quien haga nada para evitarlo. 

Yo me he habituado a los audífonos y estoy entrenando a mis perros a usar unos tapones que los aíslen y eviten que se estremezcan cada fiesta de patrono, funeral de barrio o santo común de cualquier día.

Los árboles parecen entenderlo mejor que las autoridades ¿lo crees?

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La opaca refinería
    La opaca refinería

    La opaca refinería

    SLP

    PULSO

    el cuida formas...
    el cuida formas...

    el cuida formas...

    SLP

    Pingo

    Respuesta en modo evangélico
    Respuesta en modo evangélico

    Respuesta en modo evangélico

    SLP

    PULSO

    Alta inflación y bajo empleo en América Latina
    Alta inflación y bajo empleo en América Latina

    Alta inflación y bajo empleo en América Latina

    SLP

    PULSO