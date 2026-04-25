Fracking en México

(Segunda parte)

Lo preocupante es que políticamente es una decisión tomada al más puro estilo priista de los años 60s y 70s, y la función de la COMISIÓN DE EXPERTOS es para "tapar el ojo al macho" sobre los arreglos ya realizados con el CONGLOMERADO PETROLERO GRINGO HALLIBURTON, que es el líder mundial en extracción de petróleo por medio de FRACKING. Además de la intervención directa o indirecta de la "Empresa Petrolera del Pueblo", como nos lo han dicho desde que nacimos, desde Lázaro Cárdenas y su expropiación, hasta AMLO y ahora nuestra presidenta. La realidad y único y último resultado económico es que tenemos la EMPRESA PETROLERA MÁS ENDEUDADA DEL MUNDO, y sus resultados ecológicos saltan a la vista tan sólo en los últimos días con los accidentes constantes en Dos Bocas, la mega fuga de ductos en el Golfo de México, más lo que se acumule esta semana.

Concentrémonos en los orígenes reales de este lavado de cerebro a que nos están empezando a someter. Como en todo, en nuestro país la propuesta parte de nuestros vecinos petroleros -Estados Unidos-, quienes actualmente son los mayores productores de petróleo del mundo llegando a un récord de producción en 2025 de 13.8 millones de barriles diarios de petróleo (MBD). La transnacional HALLIBURTON tiene ya años expandiéndose en Sudamérica y África con este método de FRACKING, especialmente en países como ARGENTINA, BRASIL, SURINAME, GUYANA y ahora VENEZUELA. Y en África en Namibia y Nigeria, sin proponer a México, ya que una de las buenas decisiones de AMLO fue prohibir este tipo de explotación en nuestro país seguro también por motivos políticos más que ecológicos, ya que AMLO tiene el récord nacional de agresiones al medio ambiente como su TREN MAYA, REFINERÍA DE DOS BOCAS, AEROPUERTO y un gran etc. Otro incentivo para que nuestros políticos estén cambiando de parecer y permitir este tipo de extracción es el ECONÓMICO, que parece que no aprenden que es momentáneo, ya que los precios del petróleo a nivel mundial han pasado de 53 dólares por barril promedio a 83 dólares por barril promedio. Si se empieza este método de extracción en poco tiempo la sobreproducción hará que el precio baje hasta que sea incosteable seguirlo haciendo. Se estima que EU ya perforó el 60% de los campos susceptibles de FRACKING en su país, motivo por el cual voltean a nuestro país, en la zona llamada YACIMIENTO DE BURGOS, que abarca parte de los estados de NUEVO LEÓN, TAMAULIPAS Y COAHUILA y es continuación de los campos de TEXAS. Por lo que, al ser vecinos, es la opción más barata para esta industria que sólo ve beneficios ECONÓMICOS sin importar los DAÑOS ECOLÓGICOS. Es tan endeble este tipo de producción, que en promedio un pozo pierde el 74 % de su producción en el primer año, lo que obliga a la perforación de pozos adyacentes, lo que convierte estas zonas en un auténtico queso gruyere, con agujeros por todos lados, horizontales y verticales. Como comparación, un pozo de petróleo convencional pierde no más de un 15 % de su producción en un año. Nuestros vecinos, para mantener el ritmo de producción de petróleo por FRACKING, necesitan perforar 15,000 nuevos pozos cada año. Imaginemos cómo van a terminar estas zonas de estos tres estados si se permite este tipo de extracción. En el caso de México se nos habla que serían empresas extranjeras asociadas con Pemex de diversas formas las que manejarían la explotación, o sea sería repetir el esquema gringo en nuestro país y el 70% de esas empresas son empresas públicas que COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE EU, lo cual nos da la certeza de que sólo se busca el rendimiento e incremento de su valor accionario sin importar nada más y menos en país ajeno como México.

El objetivo de EU es bajar los precios del petróleo y más que aumentaron en este año con su GUERRA AJENA en IRÁN, donde entraron con Israel y su GENOCIDA líder, en una guerra donde las cosas no salieron como esperaban, lo cual ha costado una inflación alta en EU, y una manera de bajar un punto porcentual de la misma es aumentado la producción de petróleo y BAJANDO EL PRECIO, engañándonos a sus socios como México y sus inocentes gobernantes, cuestión que parece no miden nuestros políticos, quienes parece quieren seguir cambiando oro por espejos. Otro engaño o verdad a medias es que hay nuevos métodos, pero la realidad es que siempre quedan las miles de perforaciones, quedan los químicos en el subsuelo y lo principal que es la FRACTURA en las capas de la tierra, que permanecerá por MILLONES DE AÑOS. La empresa Halliburton lleva 20 años trabajando con este tipo de técnica. En siguiente semana seguiremos con análisis de realidades políticas, económicas, energéticas y especialmente sus consecuencias reales, no las que pretende estudiar y APROBAR nuestra recién nombrada COMISIÓN DE EXPERTOS. Sólo hay que enviar a dos testigos a viajar a las zonas donde ya se hace esto desde hace 20 años y observar el panorama y sus consecuencias en la población.

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