Enfoque integral de las políticas públicas

En el complejo campo de la formulación de políticas públicas, el debate entre enfoques racionales exhaustivos y aquellos de carácter incremental, haocupado un lugar central en la literatura académica desde mediados del Siglo XX.

Mientras el modelo racional -comprensivo ha sido unaorganización perfecta basada en información completa y calculo exhaustivo, la realidad política yadministrativa suelen inclinarse hacia procesos máspragmáticos. Desde esta perspectiva se ofrece a lo largo del tiempo, en términos llanos, aprovechar las etapas previas de las políticas públicas.

El potencial transformador del incrementalismo radica en su capacidad para fomentar el aprendizaje institucional.

Los procesos incrementales facilitan la acumulación de conocimiento práctico, la refinación de rutinas organizacionales y el fortalecimiento de capacidades técnicas sin desestabilizar la estructura institucional.

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En países en desarrollo, donde los recursos y la capacidad estatal son limitados, esta lógica adquiere especial relevancia. El aprendizaje institucional resultante se traduce en mejoras continuas del funcionamiento y desempeño de las instituciones. A pesar de cambios, las capacidades instaladas -sistemas informáticos, protocolos de auditoría y expertísacumulado- aseguran la continuidad de resultados positivos, contribuyendo a la generación de valor público.

Este proceso de aprendizaje genera varios mecanismos que aseguran continuidad. Primero la institucionalización del conocimiento en rutinas y procedimientos estandarizados reduce la dependencia de individuos específicos. Segundo, la retroalimentación interactiva permite ajustes que aumentan la resiliencia frente a entornos cambiantes. Así mismo, el éxito incremental construye confianza pública y apoyo político para profundizar procesos graduales, pero permanentes, de cambio. Si bien el incrementalismo puede criticarse por su potencial lentitud ante crisis urgentes, en áreas técnicas sus ventajas superan gradualmente las limitaciones, en síntesis el valor de las políticas públicas desde un enfoque incremental radica precisamente en su capacidad para tejer un aprendizaje institucional robusto. Ese aprendizaje es el mecanismo poderoso para el desarrollo de capacidades institucionales sostenibles.

Ciertamente, las políticas públicas adoptadas bajo un enfoque incremental generan un valioso aprendizajeinstitucional que constituye la base para la continuidad y consolidación de resultados positivos en el mediano y largo plazo.

Charles Lynch planteo en 1959 una critica contundente al modelo racional y decía que en lugar de definir objetivos claros y evaluar todas las alternativas posibles, los tomadores de decisiones parten de políticas existentes y realizan ajustes marginales centrándose en las diferencias incrementales entre opciones. A pesar de la critica academicista, no es necesariamente malo dado que valoró los aprendizajesprevios y los potenciales institucionales que se han construido. Así el enfoque incrementalista garantiza que los resultados no sean efímeros si no perdurables. Insisto, solo a través de este mecanismo se puede aspirar a políticas públicas que realmente transformen la sociedad de manera sostenible.

brunodavidpau@yahoo.com.mx