Gatell a Ginebra

“López-Gatell nunca rindió cuentas, hizo de la salud pública un proyecto político, y ahora trasciende que Morena lo premia como representante ante la OMS”.

Doctor Éctor Jaime, 28.06.2025

InfodemiaMx, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, “desmintió” la información: “Falso que el exsubsecretario de salud, Hugo López-Gatell, fue designado como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, desmentido que ya fue borrado. El presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña declaró: “Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Me temo, y cuando digo me temo, es porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad”. Al final, la presidenta Sheinbaum desmintió los desmentidos. “Es de a deveras”, dijo ayer. “Yo lo nombré, yo lo propuse, sin problemas lo puedo decir”.

Debería ser una vergüenza. López-Gatell fue el principal responsable de la tragedia que agobió a México en la pandemia de 2020. Es cierto que muchas medidas vinieron del presidente, pero López Obrador no tenía conocimientos médicos; su subsecretario le permitió menospreciar la gravedad de la enfermedad, promover que la gente se siguiera dando abrazos, afirmar que un “detente”, una imagen religiosa, proporcionaba seguridad contra el contagio. Además, López-Gatell afirmó que López Obrador no podía contagiar porque “su fuerza es moral, y no una fuerza de contagio”; cuestionó el uso de mascarillas, incluso después de que varias investigaciones, entre ellas la de Renyi Zhang de la Universidad de Texas en Austin, con la colaboración de Mario Molina, el mexicano ganador del Premio Nobel de química, señalaran que “esta medida de protección reduce significativamente el número de infecciones”.

El informe “Aprender para no repetir” de 2024, coordinado por el doctor Jaime Sepúlveda Amor, señaló que en México murieron 808,619 personas por covid, entre las cuales 297,149 sufrieron muertes “innecesarias” producto del mal manejo de la pandemia. A López-Gatell se le pueden atribuir, también, muchas muertes generadas por la falta de medicamentos, entre ellos los oncológicos pediátricos. Lejos de ofrecer una disculpa pública, acusó a los padres de los niños con cáncer de ser golpistas: “Están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”.

No es López-Gatell el único exfuncionario seleccionado para cumplir funciones diplomáticas pese a haber fracasado en sus responsabilidades. Ahí está Juan Antonio Ferrer, administrador de empresas que antes del gobierno de López Obrador fue encargado de zonas arqueológicas, pero a quien su paisano nombró director del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que falló en los encargos de otorgar servicios de salud y de distribuir medicamentos.

La lista de nuevos cónsules y embajadores muestra el poco respeto que el gobierno tiene a los diplomáticos de carrera que se preparan en las instituciones del Estado mexicano para cumplir con esta función. Prefiere a Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional; al exgobernador priista de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; al extitular del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Neftalí Pérez. Se unen a otros que han recibido los puestos diplomáticos más codiciados como premio a sus fracasos o por haber favorecido a Morena. Mientras tanto, nuestros diplomáticos de carrera siguen soñando con algún gobierno que reconozca su preparación y su compromiso con el país.

Huachicol

“El robo de combustibles se ha reducido en un 94 por ciento”, declaró López Obrador en su primer informe oficial, el 1 de diciembre de 2019. “Ni huachicol arriba, ni huachicol abajo”, afirmó. Este 29 de junio, sin embargo, fue desmantelada una red de distribución de huachicol y en abril se decomisó un barco en Altamira con 10 millones de litros de diésel, así como 200 contenedores y 23 tractocamiones. Sí, huachicol arriba y abajo.

