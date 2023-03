¿Has escuchado sobre los focus group?

Una de las herramientas de la investigación de mercados que más le gusta a los empresarios y a las áreas de marketing, son los “Focus Group” o “Grupos focales” y es que este tipo de investigación puede trabajar con gran precisión un análisis de profundidad con respecto a la información que se esté buscando.

Primero quiero diferencias entre un estudios cuantitativo y uno cualitativo, ya que aún y cuando ambos son investigaciones tienen diferentes objetivos y fines.

Un estudio cuantitativo, normalmente esta basado en realizar encuestas con un número determinado de casos que nos permita tener múltiples casos que arrojen datos estadísticos para tomar decisiones, proyectas o hacer estimaciones con respecto a lo que se esté investigando. Es una técnica mucho más fría, pues se interpretan números y datos que pueden definir entre un “Sí” o un “No”.

La investigación cualitativa está mayormente fundamentada en la realización de la búsqueda de información con mayor profundidad, pues permite hacer que los entrevistados hablen con mucho detalle, en relación con el producto o servicio que se esté analizando. Se pueden trabajar datos asociados con las emociones y sentimientos de las personas, podemos estudiar los colores, formas, diseños, logotipos, diseño de interiores, mobiliarios, conceptos de negocios, acabados de una vivienda, etc.

Algunos de nuestros clientes me preguntan sobre que tipo de estudio les recomiendo llevar a cabo y en varias ocasiones y sin mucho conocimiento me dicen que quisieran llevar a cabo un “Focus Group”, y me permito cuestionarlos sobre dicha opinión, y en la mayor parte de las ocasiones no tienen idea y argumentan que saben que existe ese tipo de trabajo y que consideran que les puede servir para su toma de decisiones.

Por eso considero indispensable que la gente defina el objetivo general de su investigación para saber qué tipo de técnica utilizar y sacarle mayor provecho al estudio y que realmente ayude a la toma de decisiones.

Puntos claves para definir que metodología utilizar:

1.-Si requieres determinar la conveniencia de abrir un nuevo negocios lanzar un nuevo producto al mercado o investigar algo sobre probabilidad de éxito, lo más recomendable es hacer un estudio “Cuantitativo” para tener datos numéricos y tendencias.

2.-Si lo que se requiere es determinar los niveles de agrado en relación a una marca, envase, logotipo, concepto, acomodo, diseño de interiores, algo que, de forma a un concepto, lo mejor es realizar una investigación cualitativa y es en donde entran los “Focus Group”.

Una vez definido que lo que más te conviene es llevar a cabo una serie de Focus Group, ahora si hay que definir… ¿Cuántas sesiones de grupo?, lugar, horarios, alimentos o coffee break, características del público objetivo (edad, sexo, N.S.E. estado civil, profesión, etc.)

Hay que recordar que es necesario contar con una participación mínima de 7 personas y máximo 10, deben de tener características homogéneas y que conozcan del tema que se quiere investigar, la duración aproximada de esta actividad es de mínimo una hora con veinte minutos y máximo dos horas.

LUGA R IDEAL PARA HACER UN FOCUS GROUP

El lugar ideal se le conoce como “Cámara de Gessell”, que es una instalación en donde tiene una sala de juntas con una mesa ya sea cuadrada, rectangular o redonda (preferentemente) en donde todos los asistentes puedan estar cómodamente sentados, y hay un vidrio antirreflejante ya que debe de tener espacio por si lo consideren necesario del área de trabajo. Esto permite que la gente que observa aprecie los gestos y emociones de las personas participantes y a su vez puedan interpretar la información de manera más precisa.

Los Focus Group deben de ser grabados por dos motivos: 1. Para poder corroboras la información como parte de la investigación 2. Para comprobar la asistencia de las personas y asegurar que realmente se llevó a cabo.

El tiempo que nos dedican los asistentes debe de ser agradecido a través de un obsequio que vaya de acuerdo con su N.S.E.

Ya platicaremos más delante de cómo interpretar la información recabada para sacarle el mayor provecho.

¿Has participado en algún Focus Group o te gustaría hacerlo?